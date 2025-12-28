Napoli, a Cremona per invertire il trend esterno: Conte con l'11 della Supercoppa

Lo stesso Napoli della Supercoppa è di scena quest'oggi a Cremona. Negli uomini, ma Antonio Conte auspica anche nel rendimento e nel risultato. Il tecnico dei partenopei sceglierà lo stesso undici delle due gare in Arabia Saudita per rituffarsi sul campionato e provare ad iniziare nel migliore dei modi il tour de force in campionato che propone subito una trasferta ostica contro la squadra di Davide Nicola, già capace di complicare maledettamente la vita a diverse grandi del nostro campionato. Riparte dunque l'inseguimento all'Inter, prima a più due sugli azzurri ed impegnata sul campo dell'Atalanta, e per il Napoli - che vuole sfruttare fiducia ed entusiasmo della vittoria in Supercoppa - bisogna prima di tutto invertire il trend in trasferta che tra campionato e Champions ha visto gli azzurri spesso in grande difficoltà.

Gli stessi della Supercoppa

Conte non recupera pedine, anzi deve fare a meno di Beukema e Olivera, acciaccati (e non convocati) proprio dopo gli impegni a Riad e che hanno bisogno ancora di un po' di tempo, oltre a Lukaku che continuerà ad allenarsi per provare a migliorare la propria condizione. Il tecnico del Napoli va verso la conferma degli undici delle ultime due gare con Juan Jesus che è nuovamente in vantaggio nel ballottaggio con Buongiorno ed Elmas preferito a Lang nel tridente. Per il resto confermati Spinazzola e Politano a tutta fascia e Di Lorenzo nei tre di difesa.

A Cremona per invertire il trend

In trasferta bisogna cambiare passo. Il Napoli ha il miglior rendimento interno, addirittura imbattuto al Maradona nell'anno solare che sta per andare agli archivi (unica squadra d'Europa), ma fuori casa i numeri dicono che la squadra di Conte fa fatica. Il Napoli ha perso sette delle ultime nove trasferte tra tutte le competizioni ed è uno score che negativo che mancava dal 2007/08. La tappa di Cremona rappresenta un bivio importante per invertire il trend al più presto per restare ai vertici in campionato e verso anche la sfida da dentro o fuori di Copenaghen di fine mese.