Spalletti vuole rilanciare Koopmeiners, la conferma del suo ex tecnico: "Lo voleva già al Napoli"

Pascal Jansen, oggi alla guida del New York City FC, ha allenato Teun Koopmeiners all'AZ Alkmaar schierandolo peraltro anche in difesa. Ce l'ha raccontato lui stesso nell'intervista rilasciata a TMW due giorni dopo la vittoria di Cremona, sottolineando anche come mister Spaletti volesse il classe 1998 già ai tempi del Napoli: "Ho solo ricordi positivi del nostro periodo insieme. Teun era già un grande professionista, pronto per il salto successivo nella sua carriera. Abbiamo lavorato molto da vicino durante i suoi anni all’AZ".

Già allora Koopmeiners si muoveva con la disinvoltura di chi capisce il gioco più che la posizione.

"È stato formato come centrocampista, ma nelle giovanili aveva giocato anche da difensore centrale che si alzava in mezzo al campo. Con la prima squadra dell'AZ io stesso l’ho utilizzato in un ruolo simile in alcune partite, anche se in una linea a quattro difensori".

Per mister Jansen, insomma, nessun azzardo.

"Nel nostro AZ avevamo fasi di costruzione a tre, di conseguenza penso che possa gestire bene un sistema con tre centrali. Sarà interessante vedere come verrà usato in fase di non possesso, ma Spalletti conosce Teun molto bene: lo voleva già al Napoli e gli ha dato subito fiducia".

Koopmeiners può dunque ancora riprendersi la Juve secondo lei?

"L’ho sempre detto: è un ottimo giocatore. A Torino sono cambiate molte cose da quando è arrivato, ma se Spalletti riuscirà a riportare equilibrio e serenità nell'ambiente, sono certo che Koopmeiners potrà tornare ai suoi migliori livelli e aiutare la squadra a crescere".

