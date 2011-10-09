Coppa Italia Women, al via il programma dei quarti: in campo Milan-Fiorentina

Fra oggi e giovedì andranno in scena le gare d’andata dei quarti di finale di Coppa Italia Women. Il programma si aprirà questo pomeriggio alle 18:00 sarà la sfida fra Milan e Fiorentina, che già si erano incontrate allo stesso punto della competizione un anno fa. Nella giornata di domani invece scenderanno in campo l’Inter, impegnata sul campo di una Ternana Women in grande salute, mentre in serata andrà in scena il derby capitolino fra Lazio e Roma. A chiudere il turno invece sarà la Juventus che giovedì sarà di scena in casa del Napoli Women.

Questo il programma della Coppa Italia Women

Gare di andata

Martedì 20 gennaio

Ore 18: Milan-Fiorentina

Mercoledì 21 gennaio

Ore 18: Ternana Women-Inter

Ore 20.30: Lazio-Roma

Giovedì 22 gennaio

Ore 18: Napoli Women-Juventus

Gare di ritorno

Mercoledì 28 gennaio

Ore 18: Roma-Lazio

Ore 18: Inter-Ternana Women

Giovedì 29 gennaio

Ore 18: Fiorentina-Milan

Ore 20.30: Juventus-Napoli Women

COPPA ITALIA WOMEN - LE DATE

Andata quarti di finale: 20-21-22 gennaio

Ritorno quarti di finale: 27-28-29 gennaio

Andata semifinali: 9-10-11 marzo

Ritorno semifinali: 28-29 marzo

Finale: sabato 23-domenica 24 maggio (data, orario e sede da definire)