Coppa Italia Women, al via il programma dei quarti: in campo Milan-Fiorentina
Fra oggi e giovedì andranno in scena le gare d’andata dei quarti di finale di Coppa Italia Women. Il programma si aprirà questo pomeriggio alle 18:00 sarà la sfida fra Milan e Fiorentina, che già si erano incontrate allo stesso punto della competizione un anno fa. Nella giornata di domani invece scenderanno in campo l’Inter, impegnata sul campo di una Ternana Women in grande salute, mentre in serata andrà in scena il derby capitolino fra Lazio e Roma. A chiudere il turno invece sarà la Juventus che giovedì sarà di scena in casa del Napoli Women.
Questo il programma della Coppa Italia Women
Gare di andata
Martedì 20 gennaio
Ore 18: Milan-Fiorentina
Mercoledì 21 gennaio
Ore 18: Ternana Women-Inter
Ore 20.30: Lazio-Roma
Giovedì 22 gennaio
Ore 18: Napoli Women-Juventus
Gare di ritorno
Mercoledì 28 gennaio
Ore 18: Roma-Lazio
Ore 18: Inter-Ternana Women
Giovedì 29 gennaio
Ore 18: Fiorentina-Milan
Ore 20.30: Juventus-Napoli Women
COPPA ITALIA WOMEN - LE DATE
Andata quarti di finale: 20-21-22 gennaio
Ritorno quarti di finale: 27-28-29 gennaio
Andata semifinali: 9-10-11 marzo
Ritorno semifinali: 28-29 marzo
Finale: sabato 23-domenica 24 maggio (data, orario e sede da definire)
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.