Vlahovic non recupera, il contratto e il condominio di Comolli: Juve, a tutto Spalletti

Dusan Vlahovic non sarà della partita in Juventus-Pisa. L’annuncio arriva direttamente da Luciano Spalletti, tecnico dei bianconeri che annuncia anche l’assenza, a cui i tifosi sono ben abituati, di Arek Milik, e dei toscani dice: “Per qualcuno il Pisa è già retrocesso, ma sarà difficile”. Spalletti spera di poter contare, invece, su Kenan Yildiz: “Ha un ematoma importante, ma è uno che stringe i denti. Farà di tutto per esserci”.

Nella classica conferenza stampa della vigilia, Spalletti non ha parlato solo di futuro immediato, ma anche a più lungo raggio. “Abbiamo già parlato con la Juventus del mio contratto”, ha confermato il tecnico, senza dare ulteriori indicazioni. L’idea, comunque, è di arrivare a un rinnovo fino al 2028, ma l’ex ct avverte: “Conta fare bene, contano anche i risultati, non avere un contratto da sbandierare”.

La sintonia, comunque, è totale. Certificata anche da qualche battuta, se è davvero tale quella relativa a un possibile cambio di residenza: “Siamo lì a cinque metri, ora ci siamo anche imposti di lasciare la porta aperta quando si passa. Anzi, ora andrò ad abitare nello stesso condominio di Comolli e Chiellini, così ci si incontra la mattina, per stare ancora insieme e parlare più volte”. Conoscendolo, chissà che non sia davvero pronto a trasferirsi sul pianerottolo dell’amministratore delegato.