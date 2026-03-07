Conte: "McTominay sulla strada del recupero. Vergara? Ha sentito pungere sotto il piede"

Intervenuto in conferenza stampa dopo la vittoria contro il Torino per 2-1, mister Antonio Conte ha fatto un bilancio sulla stagione degli azzurri e sui tanti infortuni. Queste le dichiarazioni del tecnico del Napoli: "Non era per niente scontato in questa situazione vincere una Supercoppa e rimanere comunque nelle posizioni nobili della classifica. Anche perché vedo che ci sono delle squadre di rango importante, top club, dove l'obiettivo iniziale era solamente il piazzamento Champions: questo fa capire quanto è importante arrivare tra le prime 4. Noi abbiamo cercato di competere su più fronti nonostante quello che ci è capitato. La mia soddisfazione è che non ci colpisce niente. Lobotka oggi era affaticato, ha giocato Gilmour e ha giocato bene. Elmas era alla 18esima partita di fila e sta crescendo in maniera esponenziale. Iniziare a ritrovare calciatori che mancavano da 4-5-6 mesi ci dà un po' più di serenità, però io voglio elogiare il gruppo che sta tirando la carretta da inizio anno, che sta facendo qualcosa di straordinario. Siamo cresciuti tanto con le seconde linee e questo può essere un aspetto positivo per il prossimo anno. Sono molto soddisfatto di quello che vedo: giochi contro un'ottima squadra come il Torino e domini la partita, crei situazioni per fare gol, poi magari se sei più cattivo e cinico fai qualche gol in più. Dispiace solo di subire un gol stupido e non finire con il clean sheet. Aspettiamo il recupero di altri come McTominay, dopo la sosta forse ci sarà il recupero di Giovanni Di Lorenzo, per Neres dobbiamo aspettare a fine aprile".

Cosa la rende più felice?

"Quello che dimostriamo in campo, la squadra. Secondo me oggi a livello qualitativo abbiamo fatto un'ottima partita, nonostante mancasse anche Lobotka, era la prima volta che giocavano Gilmour ed Elmas, che di base non era un centrocampista centrale e gli ho inventato questo ruolo per necessità, lui essendo un ragazzo intelligente lo ha fatto. Non abbiamo creato alibi, siamo stati zitti, abbiamo preso anche qualche bella... lasciamo stare. Sono contento soprattutto per questo. Poi piano piano rientreranno i lungodegenti e aumenterà la possibilità di scelta sia all'inizio che durante la partita".

Come stanno McTominay e Vergara?

"McTominay ha incrementato il lavoro, sta convivendo con questa infiammazione tendinea. Sembra comunque sulla strada del recupero, è quasi un mese che manca. La cosa curiosa è che tutto questo passa in secondo piano. Per quanto riguarda Vergara, sinceramente non lo so: ha sentito pungere sotto il piede".