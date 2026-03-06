Vicenza, Gallo ripensa al Trento: "Perso perché sono stati più bravi. Il resto sono cazzate"

Contro il Trento è arrivato il secondo ko stagionale nel giro di tre turni di campionato. Nonostante questo, però, il Vicenza è ancora a +16 sull'Union Brescia nel Girone A di Serie C. Con la Serie B che si avvicina ogni minuto di più.

In quest'ottica, domani la formazione di Fabio Gallo è attesa dalla trasferta in casa della Giana Erminio, sulla quale lo stesso tecnico del LaneRossi ha preso la parola in conferenza stampa.

“Più rabbia dei gol presi o soddisfazione per l’arrembaggio? Entrambe - si legge su TrivenetoGoal -, l’aspetto anomalo è quello di aver subìto tre gol, però capita e va analizzato, così come ho fatto i complimenti per aver segnato due reti. Oggi finalmente ci siamo allenati tutti insieme perché serviva recupero dopo il turno infrasettimanale. Come hai visto i ragazzi dal punto di vista fisico e mentale? Si è fermato Morra per un problema muscolare, Tribuzzi rimane out e Cuomo è squalificato. Domani? È la terza partita per entrambe, quando gli altri ci affrontano hanno un’adrenalina clamorosa e ci aspettiamo questo atteggiamento. Ci sarà qualche cambio. Ho letto che avrei sbagliato formazione ma quelli che hanno giocato lo avevano fatto altre volte, abbiamo perso perché il Trento è stato più bravo, tutto il resto sono cazzate. Le due sconfitte in casa? Con le Dolomiti ne ho già parlato com’è andata, con l’Alcione pure, non sta scritto che si debba sempre vincere, bisogna restare sulla terra e capire che può succedere. Serve onestà intellettuale per capire quanto questa squadra ha già fatto, lavoreremo per vincere sia fuori che in casa.