Carrarese, iniziativa per la Festa della Donna: contro il Palermo maglia dedicata all'8 marzo

Carrarese Calcio 1908 è lieta di annunciare che, in occasione della Giornata Internazionale dei Diritti della Donna, ricorrenza internazionale che si celebra l’8 marzo, la prima squadra scenderà in campo con una maglia speciale, che verrà indossata nella sfida contro il Palermo, valida per la ventinovesima giornata del Campionato di Serie BKT 2025/2026, in programma domenica 8 marzo, alle ore 17:15, presso lo Stadio “Dei Marmi” di Carrara.

La maglia, limited edition, è stata concepita e realizzata con la volontà di lanciare un messaggio forte e chiaro in favore dell’uguaglianza di genere e contro ogni forma di discriminazione e violenza nei confronti delle donne, al contempo cogliendo l’occasione per ribadire quanto sia importante che, “8 marzo”, siano anche tutti gli altri giorni dell’anno.

Dal punto di vista tecnico, si precisa che le maglie ufficiali, match worn, possiedono un importante valore collezionistico e che il loro acquisto sarà possibile tramite il canale ufficiale della “Onlus Sport For Children" su eBay alla seguente pagina: clicca qui!

La vendita delle maglie inizierà mercoledì 10 marzo a partire dalle ore 21:00.

I proventi saranno destinati alla Fondazione ANT.

La società di Piazza Vittorio Veneto, anche in questo caso, conferma il sostegno, da sempre profuso, nei confronti di ogni genere di iniziativa con finalità sociali.