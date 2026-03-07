Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 6 marzo

ATALANTA, PRINCIPIO DI ACCORDO CON L’ATLETICO MADRID PER EDERSON IN ESTATE. BOLOGNA, TUTTI I NOMI NELLA LISTA DI SARTORI. L’INTER PUO’ OFFRIRE UN NUOVO CONTRATTO ANNUALE A MKHITARYAN E IN DIFESA PRONTA UNA RIVOLUZIONE: IN 4 VERSO L’ADDIO, IN ENTRATA PIACE MOLTO SOLET, PER LA PORTA SPUNTA LUNIN. PELLEGRINI PUO' RINNOVARE CON LA ROMA MA CON STIPENDIO A RIBASSO

L'Atletico Madrid ha trovato un principio di intesa con Ederson, centrocampista dell'Atalanta, per la prossima stagione. Un corteggiamento che è andato avanti per lungo periodo, ma con i nerazzurri che nella scorsa estate chiedevano tra i 60 e i 70 milioni di euro per il suo cartellino. A un anno dalla fine del suo contratto la posizione bergamasca si è ammorbidita: non è ancora dato sapere quale potrà essere l'ammontare del trasferimento ma è probabilmente in un range tra i 30 e i 40 milioni.

Primi movimenti di mercato in casa Bologna. La società rossoblù sta impostando la prossima stagione in attesa di capire quale sarà il piazzamento in classifica e soprattutto come finirà l'ottavo di finale di Europa League contro la Roma. Nel frattempo Sartori è al lavoro per valutare l'organico in vista della prossima stagione con Jhon Lucumi e Remo Freuler che molto probabilmente lasceranno il club. Il difensore rossoblù infatti andrà in scadenza di contratto nel 2027 mentre il centrocampista il prossimo giugno e per il momento non hanno ancora rinnovato. La sensazione è che se avessero voluto prolungare la propria esperienza in Emilia avrebbero già dato segnali di intesa, che (per il momento) non sono pervenuti. La dirigenza allora sta cercando di guardarsi intorno per non arrivare a giugno impreparata. Per quanto riguarda il difensore, riporta l'edizione odierna del Corriere dello Sport, sono diversi i profili sul taccuino di Sartori con Juan Pablo Freytes, argentino del Fluminense, fra i profili più interessanti. Nel mirino ci sarebbe anche Marc Oliver Kempf del Como così come Otavio del Paris FC. Per quanto riguarda invece il ruolo di centrocampista, sempre secondo il quotidiano sportivo oggi in edicola, ci sarebbero Ismael Koné del Sassuolo e Mandela Keita del Parma.

Tuttosport di oggi dedica ampio spazio alla visita di Davide Vaira, direttore sportivo del Pisa, mercoledì allo stadio Mannucci di Pontedera in occasione della sfida tra i padroni di casa e la Juve Next Gen. Il direttore sportivo del Pisa ne ha approfittato per visionare dal vivo alcuni elementi della formazione Under 23 bianconera. Secondo il quotidiano torinese, fari puntati in particolare sul difensore centrale Javier Gil Puche e sull’esterno mancino David Puczka. Due elementi già blindati nelle scorse settimane dalla dirigenza juventina col rinnovo del contratto. A testimonianza di come dalle parti della Continassa ci puntino davvero e ci credano tanto. Al tempo stesso per entrambi appare ideale il salto di categoria come proseguimento del percorso di crescita.

Henrikh Mkhitaryan non ha intenzione di ritirarsi. L'armeno, a 37 anni, potrebbe continuare ancora per qualche tempo, come aveva confermato nei giorni scorsi. L'Inter, presa nota della volontà del centrocampista, ha intenzione di offrirgli un contratto annuale. Quindi un prolungamento fino al 30 giugno del 2027, ma con uno stipendio inferiore rispetto a quello attuale. L'idea è quella di abbassare da 3,8 milioni di circa il 30%, arrivando quindi intorno ai 2 milioni e mezzo per una stagione. Resterà quindi da capire se accetterà l'eventuale decurtazione oppure sceglierà per un nuovo capitolo della propria carriera, con tante proposte che arrivano anche da diversi mercati.

L'Inter ha mostrato un forte interesse per Omar Solet, difensore di proprietà dell'Udinese. I nerazzurri dovranno inserire almeno un centrale di difesa - più probabilmente due - e il francese è in cima alla lista dei giocatori papabili. Arrivato a parametro zero a gennaio 2025, dopo avere risolto con il Red Bull Salisburgo, Solet sarà una plusvalenza secca per i bianconeri che, a giugno, potrebbero cedere lui e Atta, valutato 40 milioni e seguito da diversi club importanti soprattutto in Premier League. Solet è valutato tra i 25 e i 30 milioni di euro, ma sarà in scadenza fra un anno e non è detto che l'Inter non possa agire su questa leva e chiedere uno sconto forte. Trovare l'accordo con il calciatore non sarà poi così difficile, considerato che è ampiamente nei paletti degli ingaggi nerazzurri. In scadenza ci sono Yann Sommer, Francesco Acerbi, Matteo Darmian e Stefan de Vrij. Per nessuno è prevista un'offerta di rinnovo, a meno di straordinarie prestazioni nel corso delle prossime settimane. Quindi la difesa è da reinventare - quasi certo il riscatto di Akanji dal Manchester City, c'è poi un interesse per Oumar Solet dell'Udinese - così come c'è da prendere un portiere che possa essere il titolare, ammesso e non concesso che Josep Martinez rimanga come secondo per un'altra stagione.

Lorenzo Pellegrini può dire di sì alla Roma. Il capitano giallorosso vorrebbe rimanere dopo le tante voci degli ultimi anni, a patto che gli venga offerto un triennale che lo porterebbe a restare fino ai 33 anni. Servirà però un maxi decurtamento. Perché attualmente lo stipendio è da 4,5 milioni di euro, più bonus molto facili da raggiungere da 1,5 milioni. Un totale di 6 che non verrà mai rinnovato, anzi. L'idea è quella di offrirgli un contratto (molto) al ribasso, intorno alla metà (3 milioni) comprensivo di tutto. Nelle prossime settimane ci saranno valutazioni e contatti per capire la posizione di entrambe le parti.

In Viale della Liberazione sono in corso riflessioni sul futuro della porta dell'Inter perché se da una parte Yann Sommer è destinato a salutare a fine stagione per la scadenza del contratto, dall'altra rimane in bilico il futuro di Pepo Martinez. Servirà quindi fare la scelta giusta per il nuovo portiere. Guglielmo Vicario rimane un'opzione anche se i costi sembrano troppo alti, così come Elia Caprile del Cagliari. Ovviamente però vengono valutati diversi profili e tra questi, scrive FcInterNew c'è anche l'ucraino Andrij Lunin, classe '99, attualmente in forza al Real Madrid dove però trova poco spazio.

MANCHESTER UNITED, PROVE DI RINNOVO CON BRUNO FERNANDES. LINGARD RIPARTE DAL BRASILE: E' UN NUOVO GIOCATORE DEL CORINTHIANS. REAL MADRID, IL SOGNO IN MEDIANA E' RODRI

Futuro da scrivere per Bruno Fernandes. Il centrocampista del Manchester United è da mesi nel mirino di alcuni club dell’Arabia Saudita. In passato aveva rifiutato. Adesso è tempo di programmare il futuro anche in virtù di un contratto con lo United in scadenza nel 2027. Iniziate le trattative per il rinnovo, fino al 2029. Le parti sono al lavoro per trovare un’intesa che al momento non c’è. Ma il Manchester United vuole arrivare ad una conclusine positiva. Lavori in corso. Bruno Fernandes e il Manchester United studiano le mosse per continuare insieme.

Svincolato dalla fine della sua esperienza con l'FC Seoul in Corea del Sud dall'1 gennaio, Jesse Lingard era svincolato e libero di firmare con qualsiasi club e alla fine l'ex talento del Manchester United a 33 anni ha deciso di volare in Brasile e firmare per il Corinthians. L'arrivo del trequartista inglese è stato reso noto tramite comunicato ufficiale del Timão.

Il nome di Rodri torna ad agitare il mercato. Secondo quanto svelato da MARCA, noto quotidiano spagnolo, il Manchester City sarebbe già consapevole che il Real Madrid ha messo nel mirino il centrocampista spagnolo per farlo diventare il perno imprescindibile del centrocampo, del presente e del futuro. Infatti, dai piani alti ci sarebbe questa decisione di andare forte sul classe '96 per via del profilo completamente adatto per il contesto del Bernabeu. Da tempo, infatti, circolano indiscrezioni su questo possibile trasferimento e a centrocampo con l'addio di Modric è venuto a mancare un leader tecnico assoluto lì in mezzo. Al momento non si può parlare di trattativa aperta né di un movimento immediato, ma uno scenario fattibile, che entrambi i club tengono presente. Intanto Guardiola se lo tiene stretto e lo considera incedibile, oltreché vitale nel progetto tecnico del Manchester City. E perdere una pedina come Rodrigo Cascante sarebbe una mancanza logorante.