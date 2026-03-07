Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Union Brescia, Corini: "Solo chi non conosce la Triestina può valutarla per la classifica"

© foto di Federico Serra
Luca Bargellini
Oggi alle 00:19Serie C
Luca Bargellini

Reduce dal ko in casa dell'AlbinoLeffe, che non ha permesso di sfruttare la contemporanea sconfitta del Vicenza, l'Union Brescia di Eugenio Corini si appresta ad affrontare la Triestina, fanalino di coda del Girone A di Serie C.

“C’è tantissima voglia di cancellare martedì. Perchè è stato brutto perdere questo tipo di partita, da un certo punto di vista è meglio scendere in campo così ravvicinati. La rabbia è ancora tanta e quindi c’è la volontà di reagire al meglio; è già successo e speriamo di ripeterci.

Contro l’AlbinoLeffe c’è stato un primo tempo molto equilibrato, poi abbiamo iniziato a lavorare meglio fino alla ripresa quando abbiamo fatto molto bene, ma se non tiri verso la porta è difficile fare gol. Il massimo che poteva finire era 0-0, poi abbiamo incassato gol con un contropiede. Abbiamo creato altre occasioni, ma senza tirare è impossibile fare gol.

La valutazione su chi inizierà domani la farò dopo la rifinitura perché siamo alla terza partita in una settimana e quindi va valutato tutto bene. Mallamo e Di Molfetta sono rientrati, ma hanno un solo tempo di partita. Sono entrambi molto importanti per noi, hanno bisogno di mettere minutaggio.

Non abbiamo ancora una rosa così profonda per fare turnover: di conseguenza voglio capire chi è in grado di fare tre partite ravvicinate. Zennaro e Spagnoli sono convocabili, vediamo oggi che tipo di allenamento possono fare. Ho cinque-sei valutazioni in particolare da fare, per poi avere anche dei cambi diversi a gara in corsa.

Riarmonizzare la rosa significa recuperare i giocatori e dargli minutaggio e condizione atletica; alcune cose posso permettermele durante le partite, altre solo negli allenamenti e nelle amichevoli che stiamo strutturando. Dobbiamo sempre consolidare il nostro secondo posto.

Cisco? E’ una scelta tecnica in questo momento. Abbiamo preso un giocatore nello stesso ruolo come Marras per alzare il livello della rosa. Di conseguenza oggi è una scelta tecnica: se vogliamo una rosa profonda, in questo momento Cisco quando entra provoca sempre qualcosa di importante.

Chi non ha visto la Triestina può farsi un’impressione errata in base alla classifica. E’ una squadra che gioca a calcio e lo fa “con leggerezza” perché ha attitudine al palleggio e ha giocatori di qualità. Contro la Dolomiti ha dimostrato di non mollare mai, è una squadra che lotta. Ma noi dobbiamo assolutamente fare i tre punti per riprendere la vittoria nella nostra casa.

Voglio vedere lo spirito giusto con la volontà di vincere: abbiamo tutte le capacità e le risorse di portarci la partita dalla nostra e le voglio vedere. Se il Lecco avesse vinto martedì, saremmo a più tre. Ora invece siam a più cinque sul terzo posto, ma io voglio concentrarmi solo su noi stessi per vincere tutte le partite. Arriviamo nel miglior posto possibile per poi giocarci i play-off.”

