Milan, recuperato Bartesaghi. Inter, Bonny c’è: le ultime sul derby, quando parlano Allegri e Chivu

In casa Milan, una certa soddisfazione arriva fuori dal campo. La Procura di Milano è infatti prossima a chiedere l’archiviazione dell’inchiesta sulla cessione del club da Elliott a RedBird nel 2022, chiudendo ogni dubbio al riguardo del vero proprietario del Milan. Anche il 5% riconducibile a Elliott, emerso dalle carte, secondo quanto raccolto, non sarebbe da attribuire a quote azionarie in possesso del fondo di Gordon Singer, ma solo un warrant, cioè uno strumento finanziario che attribuisce un riconoscimento economico in caso di successiva cessione del club a cifre molto superiori.

Quanto al campo, Massimiliano Allegri sorride soprattutto per il recupero di Davide Bartesaghi. Il laterale mancino è a disposizione, anche se il tecnico livornese potrebbe comunque lasciarlo in panchina dall’inizio, evitando di forzare e schierando Estupinan. Per il resto, il principale dubbio riguarda Fofana o Ricci con Rabiot e Modric in mediana.

Fronte Inter, Cristian Chivu ritrova Ange-Yoan Bonny: l’attaccante francese si è allenato in gruppo, mentre prosegue il lavoro a parte di Lautaro Martinez, il grande assente della stracittadina che andrà in scena domenica 8 marzo alle 20.45. L’ex Parma si siederà comunque in panchina: Esposito è il grande favorito per affiancare Thuram in attacco. Il principale interrogativo riguarda invece l’impiego dall’inizio di Hakan Calhanoglu, pronto a sfidare il proprio passato. Sucic e Mkhitaryan - che ha parlato del suo futuro e sembra vicino al rinnovo di contratto - scalpitano per affiancare Barella e Zielinski.

A fugare qualsiasi dubbio saranno nelle prossime ore i rispettivi allenatori. Alle 12 è in programma la conferenza stampa di Allegri da Milanello. Risponderà alle 14.15 Chivu da Appiano Gentile. Come sempre, potrete vivere entrambi gli appuntamenti in diretta testuale sulle pagine di TMW.