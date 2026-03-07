Roma, corsa Champions da brividi e Malen non riposa. Orsi: "I più importanti giocano sempre"

Fin dal suo arrivo alla Roma, Donyell Malen ha subito indossato i panni del leader della squadra giallorossa. Il tecnico Gian Piero Gasperini fa fatica a fare a meno di lui ed anche nella sfida contro il Genoa l'attaccante olandese guiderà, quasi certamente, il reparto avanzato. La corsa per un posto in Champions League infatti è più incerta che mai, soprattutto dopo il 3-3 rimediato dai capitolini contro la Juventus.

L'ex portiere ed allenatore Fernando Orsi ha parlato della prossima partita della Roma ai microfoni di Radio Radio Mattino 104.5: "Domenica sarà una partita caratteriale più che tecnica" - le sue parole - ", tra le due squadre non c'è paragone. La Roma è più centrata e più forte, soprattutto dall'arrivo di Malen ha trovato il suo modo di giocare. Puoi soffrire, ma è una partita che poi porti a casa".

La Roma dovrà fare a meno di alcuni giocatori importanti, ma appunto non di Malen. Queste le parole di Orsi in merito alle possibili scelte di formazione da parte di Gasperini al Ferraris: "Non so se l'assenza di Wesley possa pesare, ma mi sembra ci sia più paura di quanto si possa pensare. Ora come ora l'alternativa a Malen non c'è e non può esserci, le prossime tre partite sono importanti e Malen le deve giocare. I giocatori più importanti giocano sempre".