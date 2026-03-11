Italia U17, al via il Round 2 di qualificazione all'Europeo: le convocate del tecnico Leandri

Sono venti le calciatrici convocate dal tecnico dell’Italia Under 17 Femminile Jacopo Leandri per il Round 2 di qualificazione all’Europeo di categoria che si terrà in Croazia dal 13 al 19 marzo e darà l’accesso alla fase finale che si disputerà in Irlanda del Nord a maggio (dal 4 al 17). Le Azzurrine sono inserita in un gruppo che comprende le padrone di casa, la Turchia e l’Inghilterrra. Solo la prima classificata andrà a giocarsi il torneo continentale e di conseguenza i margini d’errore sono minimi. Le ragazze di Leandri esordiranno proprio con la Croazia per poi sfidare la Turchia e chiudere con il big match contro l’Inghilterra che potrebbe essere uno scontro diretto per il primo posto.

Questo l’elenco delle convocate:

Portiere: Alice Agostini (Fiorentina), Anna Mallardi (Juventus);

Difenditrici: Rachele Andreangeli (Juventus), Viola Cacace (Roma), Mya Ciccarelli (Parma), Anna Messa (Juventus), Viola Pieri (Fiorentina), Daria Rosso (Juventus);

Centrocampiste: Martina Battocchio (Juventus), Giorgia Galluzzi (Milan), Giulia Guerzoni (Sassuolo), Beatrice Martone (Anderlecht), Matilde Oddina (Juventus), Miranda Sterner (Real Madrid), Elisa Vianello (Sassuolo);

Attaccanti: Elisa Ciurleo (Inter), Angelica Ferranti (Milan), Mia Isabella Forney (Hex FC), Agata Pinchi (Roma), Viola Saccomandi (Atalanta).

Staff - Tecnico: Jacopo Leandri; Metodologo: Fabio Andolfo; Assistente tecnico: Silvia Piccini; Preparatore atletico: Vincenzo Piermatteo; Preparatore dei portieri: Stefano Pergolizzi; Match analyst: Federico Santi; Medici: Gloria Modica, Gianluca Ciccarelli; Fisioterapista: Simone Belcastro; Nutrizionista: Priscilla Castellani Tarabini; Tutor: Maria Celeste Basile; Segretario: Annamaria Giuliani.

Il programma

UEFA WOMEN'S UNDER 17 CHAMPIONSHIP - ROUND 2

Programma e calendario del Gruppo A2

Prima giornata - Venerdì 13 marzo

Ore 12: Croazia-ITALIA (Karlovac)

Ore 14: Inghilterra-Turchia (Sisak)

Seconda giornata - Lunedì 16 marzo

Ore 12: Inghilterra-Croazia (Karlovac)

Ore 14: ITALIA-Turchia (Sisak)

Terza giornata - Giovedì 19 marzo

Ore 12: ITALIA-Inghilterra (Sisak)

Ore 12: Turchia-Croazia (Karlovac)