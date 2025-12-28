Milan, Modric: "Vittoria meritata, sul calcio di rigore ho dato io il pallone a Nkunku"

Luka Modric, centrocampista del Milan, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine della gara vinta per 2-0 sul Verona: "Era molto importante per noi vincere oggi questa gara, perché nell'ultima gara abbiamo perso due punti ma abbiamo giocato e ci siamo meritati questa vittoria. Ho dato io il pallone a Nkunku sul rigore, perché è un giocatore di qualità che andava supportato e aveva bisogno di prendere fiducia: sono veramente contento per lui".