Il Napoli passa subito allo Zini: Hojlund fa male alla Cremonese con un gol da rapace

Il Napoli si porta in vantaggio sul campo della Cremonese grazie alla rete di Rasmus Hojlund al 12'. Un'azione partita proprio dal danese, rifinita da Di Lorenzo e conclusa con un po' di fortuna: su un tiro da fuori di Spinazzola, la sfera viene deviata e finisce nella zona di Hojlund, che da attaccante vero controllo e con un tap-in facile facile sigla l'1-0.

