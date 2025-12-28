Il Napoli passa subito allo Zini: Hojlund fa male alla Cremonese con un gol da rapace
TUTTO mercato WEB
Il Napoli si porta in vantaggio sul campo della Cremonese grazie alla rete di Rasmus Hojlund al 12'. Un'azione partita proprio dal danese, rifinita da Di Lorenzo e conclusa con un po' di fortuna: su un tiro da fuori di Spinazzola, la sfera viene deviata e finisce nella zona di Hojlund, che da attaccante vero controllo e con un tap-in facile facile sigla l'1-0.
Clicca QUI per seguire il LIVE di Cremonese-Napoli a cura della redazione di TMW!
Altre notizie Serie A
Editoriale di Luca Calamai Zhegrova un’arma micidiale. Spalletti condannato a una Juve a tre punte per inseguire lo scudetto. Disastro viola e se tornasse Pioli? La Dea esame chiave per Chivu. Fullkrug prezioso contro le piccole.
Le più lette
1 Zhegrova un’arma micidiale. Spalletti condannato a una Juve a tre punte per inseguire lo scudetto. Disastro viola e se tornasse Pioli? La Dea esame chiave per Chivu. Fullkrug prezioso contro le piccole.
4 Milan-Hellas Verona, le probabili formazioni: De Winter al posto di Gabbia (in attesa del mercato)
Ora in radio
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
La Pianese riprende ad allenarsi. Birindelli: "Chi non è felice di star qua, faccia un passo indietro"
Pronostici
Calcio femminile
Serie A Women, ufficiali date e orari delle prime tre giornate del 2026: inizia il conto alla rovescia