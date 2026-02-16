McKennie fa eco a Spalletti su Inter-Juve: "È un po' difficile quando succedono queste cose"

Weston McKennie è il prescelto dalla Juventus per parlare alla vigilia del match di Champions League contro il Galatasaray. Impossibile per lo statunitense non tornare su quanto accaduto nel match contro l'Inter, con la doppia ammonizione per Kalulu che ha generato davvero tantissime polemiche: "È un po' difficile quando succedono queste cose. Noi dobbiamo concentrarci solo su domani e pensiamo solo a vincere. Vogliamo dare il nostro massimo".

Yildiz vi ha parlato dell'ambiente che troverete in Turchia?

"Lui ha parlato di questo e io giocato qua tanti anni fa, perciò conosco atmosfera e tifosi. Noi speriamo che non ci fischino troppo anche grazie a Kenan".

La Juve ha battuto il Galatasaray solo una volta...

"Non crea pressione tutto questo, perchè è una nuova esperienza per noi e vogliamo vincere".

