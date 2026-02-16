Lecce, Trinchera: "Felici del mercato, con l'aiuto dei tifosi possiamo salvarci"

“Siamo soddisfatti del lavoro che abbiamo fatto, ottenendo il massimo rispetto alle nostre possibilità. La squadra deve sfruttare al meglio determinate caratteristiche e chi è arrivato si sposa con le idee del mister che vuole gente che attacca la porta e supporta la fase offensiva. Noi abbiamo bisogno di energia positiva, il pubblico è sempre dalla nostra parte e la passione della gente ci deve dare sempre la forza di superare i momenti difficili. La rosa ha valori non indifferenti e per noi sarebbe bellissimo mantenere ancora una volta la categoria. Sono contento di Cheddira, si è integrato alla grande ed è stato accolto nel modo migliore. E’ un ragazzo che attacca la profondità con la sua rapidità, speriamo possa andare sempre meglio”. Queste le parole a DAZN del direttore sportivo del Lecce Stefano Trinchera.

Le formazioni ufficiali di Cagliari-Lecce

CAGLIARI (4-4-2): Caprile; Zappa, Ze Pedro, Mina, Obert; Palestra, Adopo, Sulemana, Idrissi; Pavoletti, S. Esposito. All. Pisacane.

LECCE (4-3-3): Falcone; Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; Gandelman, Ramadani, Coulibaly; Pierotti, Cheddira, Sottil. All. Di Francesco.