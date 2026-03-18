Atalanta, Percassi: "Giochiamo con merito stasera. Progetti futuri? Giocare partite come queste"

Luca Percassi, amministratore delegato dell'Atalanta, ha parlato ai microfoni di Prime Video prima della sfida contro il Bayern Monaco. Le sue parole: "De Roon? Ci aspettiamo tanto da lui come giocatore, deve stare concentrato ma è una garanzia".

Cosa vede nella partita di questa sera?

"L'Atalanta stasera gioca con merito un'ottavo di finale che ha conseguito grazie a grandi partite. Raggiungere la Champions è difficile, raggiungere gli ottavi è ancora più difficile, bisogna dare importanza a cosa si è ottenuto. Il Bayern è tra le migliori in Europa".

Cosa prevede il progetto dell'Atalanta da questa sera in poi?

"La nostra filosofia non cambia, se siamo bravi a continuare così sarebbe fantastico. Abbiamo dieci giocatori italiani cresciuti nel nostro vivaio, sono soddisfazioni. L'ambizione è di poter giocare queste partite come stasera".