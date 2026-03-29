Juventus-Fiorentina, le formazioni ufficiali: l'ex Bonfantini dal 1°. Thomas per Bonansea

Per la sfida di questo pomeriggio, ore 18:00, valida per la semifinale di ritorno di Coppa Italia Femminile, il tecnico della Juventus Max Canzi deve fare a meno di Brighton (trauma contusivo al tendine d’Achille), De Jong (trauma contusivo) e Bonansea (lesione di basso grado). Fra i pali dunque spazio a Rusek con il terzetto Lenzini-Salvai-Harviken davanti a lei. A centrocampo Thomas e Carbonell saranno le due esterne, mentre in avanti Capeta e Beccari affiancano Vangsgaard. La Fiorentina, che deve rimontare il 2-0 dell’andata, schiera dall’inizio l’ex Bonfantini al fianco di Janogy ed Eiriksdottir. A centrocampo conferme per Cherubini al fianco di Severini e Catena, mentre in difesa c’è Johansen per Lombardi.

Queste le formazioni ufficiali:

Juventus (3-4-3): Rusek; Lenzini, Salvai, Haviken; Thomas, Schatzer, Walti, Carbonell; Capeta, Vangsgaard, Beccari. A disposizione: Mallardi, Martinazzi, Perry, Kullberg, Rosucci, Calligaris, Krumbiegel, Moretti, Pinto, Cambiaghi, Rasmussen. Allenatore Canzi.

Fiorentina (4-3-3): Fiskerstrand; Woldvik, Van der Zanden, Faerge Johansen; Catena, Severini, Cherubini; Bonfantini, Janogy, Eiriksdottir. A disposizione: Bettineschi, Bartalini, Wijnants, Toniolo, Lombardi, Orsi, Tryggvadottir, Bartalini, Omarsdottir, Curmark, Filangeri. Allenatore Pinones Arce.

IL TABELLONE DELLA COPPA ITALIA FEMMINILE

Coppa Italia Femminile

Andata

Fiorentina-Juventus 0-2

9′ Beccari, 51′ Capeta

Roma-Inter 1-1

52’ Babajide (R), 87’ rig. Wullaert (I)

Ritorno 28-29 Marzo

Inter-Roma 1-2

27’ Giugliano (R), 39’ Viens (R), 90’ Vilhjalmsdottir (I)

Juventus-Fiorentina ore 18:00

IL REGOLAMENTO - In caso di parità di gol segnati nei 180’, si giocherebbero due tempi supplementari della durata di 15’ ciascuno; in caso di ulteriore parità, la qualificazione sarebbe decisa ai tiri di rigore.