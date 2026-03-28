Fiorentina, Pinones Arce: "Per rimontare la Juve servono pazienza e fiducia"

Il tecnico della Fiorentina Pablo Pinones Arce ha parlato alla vigilia della semifinale di ritorno di Coppa Italia Femminile in programma domani pomeriggio a Biella contro la Juventus. Una sfida che vede le viola chiamate a rimontare il 2-0 dell'andata: “Vorrei dire che si prepara come tutte le altre volte, ma è una partita un po' particolare. Abbiamo perso l’andata in casa per 2-0 e dobbiamo andare a Torino per rimontare e fare un’ottima prestazione, ci siamo preparate per questo e per dare tutto il possibile per ribaltare questa partita. - spiega il tecnico - La Juventus cercherà di giocare come sempre, non credo che cambierà molto o andrà a difendersi tanto a meno che noi non riusciremo a fare quello che vogliamo fare. Altrimenti loro prepareranno la partita come al solito".

Spazio poi a cosa serve per rimontare la sfida: "Dobbiamo sicuramente avere la pazienza giusta per tutti i 90 minuti e sappiamo che fino alla fine si può decidere la partita e poi dobbiamo essere fiduciose per attaccare il più possibile. Il possesso palla sarà importante, ma deve portarci a segnare dei gol cosa su cui abbiamo avuto alcune difficoltà negli ultimi tempi".

Lo svedese in conclusione si sofferma sul fatto che incontrerà le bianconere due volte di fila fra Coppa e campionato: "Sono due competizioni diverse e saranno due partite molto diverse. Loro in questa partono con un vantaggio, mentre noi andremo lì per ribaltare la partita e fare risultato. Poi penseremo all’altra gara e non ci facciamo condizionare da nulla”.