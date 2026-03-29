Roma, Rossettini: "Bene l'atteggiamento. Fiorentina o Juve in finale? Non fa differenza"

“L’Inter è una squadra forte, con un’idea di gioco importante e giocatrici di grande qualità. Venire qui pensando di vincere facilmente è fantascienza e noi siamo venute per fare la nostra gara. Le ragazze hanno approcciato bene la partita soprattutto a livello tattico, abbiamo difeso con grande sacrificio anche da parte delle calciatrici offensive e questo dice tanto sul gruppo”. Dopo la vittoria per 2-1 sulle nerazzurre che ha permesso alla Roma di conquistare la sesta finale di Coppa Italia Femminile di fila il tecnico giallorosso Luca Rossettini ha commentato così la prestazione delle sue ai microfoni di Sky.

“Il nostro progetto è ripartito quest’anno con tante giovani e tante nuove calciatrici, la storia del club si è consolidata, ma questo gruppo mi sta sorprendendo e sta facendo un lavoro quotidiano straordinario. - prosegue Rossettini – Se si vuole arrivare in fondo alle competizioni tutte devono sacrificarsi a partire dalle giocatrici offensive e in questo siamo cresciute tantissimo. Non è mai facile difendere contro squadre come l’Inter, ma ho visto l’atteggiamento giusto da parte di tutte”.

Infine uno sguardo alla rivale in finale: “Non guardiamo chi sarà fra Fiorentina e Juventus, accetteremo la sfida visto che abbiamo delle rivincite aperte con entrambe. Ci prepareremo la meglio per arrivare in fondo questa volta”.