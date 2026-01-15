Fiorentina, Fiskerstrand: "Qui tanto potenziale, non ci poniamo limiti. E vogliamo vincere"

La portiera della Fiorentina Cecilie Fiskerstrand ha parlato ai canali ufficiali del club della crescita della squadra viola in questa prima parte dell’anno e della voglia di migliorare ancora: “Penso che la squadra sia cresciuta molto negli ultimi sei mesi perché abbiamo fatto molti cambiamenti durante l’estate e quindi è cambiato molto, soprattutto il modo di pensare e giocare. Serve sempre un po' di tempo per adattarsi alle novità, ma credo che la squadra sia cresciuta molto, stiamo migliorando e i risultati arriveranno. Quando facciamo quello che vogliamo fare i risultati arrivano, ma in questo momento siamo ancora in fase di sviluppo, ma tutte noi vogliamo ottenere dei risultati e vincere. Penso che abbiamo il potenziale per farlo, ma dobbiamo ancora continuare nella nostra crescita e nel nostro sviluppo. Qui c’è un potenziale enorme e dunque non dobbiamo porci dei limiti".

Spazio poi alla ripresa del campionato contro il Genoa: "Dopo la sosta è sempre un po' difficile ripartire, ma siamo davvero concentrate su noi stesse, indipendentemente dall’avversaria vogliamo essere una squadra che gioca a calcio come vuole, che difende come vuole e siamo concentrate sulle nostre prestazioni. Poi ovviamente fa sempre piacere ripartire giocando in casa dopo una breve sosta per cui credo che tutto il gruppo non veda l’ora di iniziare, o ricominciare, continuando a costruire quello che stavamo costruendo prima di Natale.

Infine la norvegese parla della possibilità di vincere qualcosa in questa stagione: "Penso che la Fiorentina sia sicuramente una candidata alla vittoria, ma non sarà facile. Prima che iniziasse la stagione ho detto che pensavo che il campionato sarebbe stato abbastanza equilibrato, che nessuna squadra avrebbe vinto tutte le partite. Non credo ci sia una squadra molto superiore perché penso che possiamo vincerle o perderle contro tutte le altre, per questo dobbiamo pensare solo a noi stesse. Se chiuderemo in testa alla classifica, o più in basso dipenderà da noi, dipende tutto da noi per cui ci concentriamo su questo. Vogliamo crescere, offrire buone prestazioni e penso che ci sia il potenziale per vincere, ma è davvero un campionato difficile in cui affrontiamo delle buone squadre e questo rende tutto ancora più divertente”.