Fiorentina-Ternana, le formazioni ufficiali: viola a trazione scandinava. Tante ex fra le Fere

Nella Fiorentina il tecnico Pinones-Arce deve fare a meno dell’infortunata Cherubini per la sfida odierna contro la Ternana Women. Al suo posto al fianco di Severini ci sarà Omarsdottir con Tryggvadottir al posto di Snerle. Tutto confermato in difesa con la coppia Van der Zanden-Faerge in mezzo, mentre in avanti sarà ancora Hurtig la punta centrale con Bredgaard e Janogy ai suoi fianchi.

Il tecnico umbro Cincotta, ex della gara, conferma il suo 4-3-3 con Vigilucci che dovrebbe agire da terzina sinistra al posto di Peruzzo e Ciccotti in mezzo al campo al posto di Petrara. In avanti l’ex Lazaro affiancherà Pirone e Pellegrino Cimò.

Queste le formazioni ufficiali:

Fiorentina (4-3-3-): Fiskerstrand; Orsi Van Der Zanden Faerge Johansen; Omarsdottir, Severini, Tryggvadottir; Bredgaard, Hurtig Janogy. A disposizione:Cetinja, Woldvik, Bonfantini, Longo, Catena, Wijnants, Lombardi, Della Peruta, Bettineschi, Curmark, Filangeri. Allenatore Pinones-Arce

Ternana (4-3-3): Ciccioli; Erzen, Corrado, Pacioni, Vigilucci; Pastrenge, Breitner, Ciccotti; Lazaro, Pirone, Pellegrino Cimò. A disposizione: Bartalini, Ghioc, Peruzzo, Faria Gomes, Porcarelli, Ferraresi, Labate, Petrara, Regazzoli, Di Giammarino, Soares Martin, Ripamonti. Allenatore Cincotta

SERIE A WOMEN, 8ª GIORNATA

Sabato 6 dicembre

Napoli Women-Milan 0-2

65’ Grimshaw, 90’+3 Appiah

Roma-Juventus 1-1

12’ Bergamaschi (R), 70’ Pinto (J)

Domenica 7 dicembre

Inter-Genoa 5-0

9’ e 65’ Wullaert, 12’ Csiszar, 45’+1’ Tomasevic, 52’ Milinkovic

Fiorentina-Ternana Women ore 15:00

Parma-Como Women ore 18:00

Lunedì 8 dicembre

Sassuolo-Lazio ore 12:30

Classifica - Roma 19*, Juventus 14*, Napoli Women 13*, Milan 13*, Como Women 12, Inter 12*, Fiorentina 11, Lazio 9, Parma 7, Sassuolo 6, Genoa 6*, Ternana Women 4

* una gara in più