Fiorentina-Ternana, le formazioni ufficiali: viola a trazione scandinava. Tante ex fra le Fere
Nella Fiorentina il tecnico Pinones-Arce deve fare a meno dell’infortunata Cherubini per la sfida odierna contro la Ternana Women. Al suo posto al fianco di Severini ci sarà Omarsdottir con Tryggvadottir al posto di Snerle. Tutto confermato in difesa con la coppia Van der Zanden-Faerge in mezzo, mentre in avanti sarà ancora Hurtig la punta centrale con Bredgaard e Janogy ai suoi fianchi.
Il tecnico umbro Cincotta, ex della gara, conferma il suo 4-3-3 con Vigilucci che dovrebbe agire da terzina sinistra al posto di Peruzzo e Ciccotti in mezzo al campo al posto di Petrara. In avanti l’ex Lazaro affiancherà Pirone e Pellegrino Cimò.
Queste le formazioni ufficiali:
Fiorentina (4-3-3-): Fiskerstrand; Orsi Van Der Zanden Faerge Johansen; Omarsdottir, Severini, Tryggvadottir; Bredgaard, Hurtig Janogy. A disposizione:Cetinja, Woldvik, Bonfantini, Longo, Catena, Wijnants, Lombardi, Della Peruta, Bettineschi, Curmark, Filangeri. Allenatore Pinones-Arce
Ternana (4-3-3): Ciccioli; Erzen, Corrado, Pacioni, Vigilucci; Pastrenge, Breitner, Ciccotti; Lazaro, Pirone, Pellegrino Cimò. A disposizione: Bartalini, Ghioc, Peruzzo, Faria Gomes, Porcarelli, Ferraresi, Labate, Petrara, Regazzoli, Di Giammarino, Soares Martin, Ripamonti. Allenatore Cincotta
SERIE A WOMEN, 8ª GIORNATA
Sabato 6 dicembre
Napoli Women-Milan 0-2
65’ Grimshaw, 90’+3 Appiah
Roma-Juventus 1-1
12’ Bergamaschi (R), 70’ Pinto (J)
Domenica 7 dicembre
Inter-Genoa 5-0
9’ e 65’ Wullaert, 12’ Csiszar, 45’+1’ Tomasevic, 52’ Milinkovic
Fiorentina-Ternana Women ore 15:00
Parma-Como Women ore 18:00
Lunedì 8 dicembre
Sassuolo-Lazio ore 12:30
Classifica - Roma 19*, Juventus 14*, Napoli Women 13*, Milan 13*, Como Women 12, Inter 12*, Fiorentina 11, Lazio 9, Parma 7, Sassuolo 6, Genoa 6*, Ternana Women 4
* una gara in più