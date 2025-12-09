Fra conferme e sorprese la Serie A Women è più equilibrata che mai. In vetta come in coda

Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Fra conferme e sorprese la Serie A Women è più equilibrata che mai. In vetta come in codaTUTTO mercato WEB
© foto di Luca Recalcati/TUTTOmercatoWEB.com
Tommaso Maschio
Oggi alle 09:00Calcio femminile
Tommaso Maschio

Una campionato equilibrato e aperto come non mai nelle ultime stagioni. La Serie A Women, che quest'anno prevede 12 squadre al via ed è tornata alla formula classica senza Poule, sta regalando un campionato avvincente, non scontato e con squadre che fino a poco tempo fa lottavano nelle retrovie che si sono inserite nella corsa al vertice tanto che nel giro di tre punti sono raccolte ben sette squadre.

Se la Roma per ora sta provando una fuga solitaria, anche se il vantaggio sulle inseguitrici non è certo di quelli incolmabili, alle sue spalle c'è una novità assoluta come il Como Women che continua nel suo percorso di crescita avviato con l'avvento della proprietà statunitense, seguita da un duo che nel recente passato ha segnato la lotta al vertice del campionato come le campionesse in carica della Juventus e la Fiorentina. Le prime vogliono confermarsi, mentre le viola puntano a tornare in Europa dopo qualche anno di flessione. Scorrendo la classifica troviamo poi una squadra che lo scorso anno si salvò in extremis e che oggi veleggia verso altri lidi come il Napoli Women. Le partenopee sono la vera e propria rivelazione di questa stagione avendo già conquistato più punti della scorsa stagione regolare (13 contro 10) e praticamente gli stessi considerando anche la post season visto che lo scorso anno il bottino finale fu di 14 punti.

Appaiato al Napoli c'è un Milan che ha intenzione di fare un salto di qualità ulteriore dopo due stagioni a metà classifica ed entrare nella lotta ai primi tre posti che valgono l'Europa. Alle loro spalle, con appena un punto in meno, ecco il duo formato da Inter e Lazio: le nerazzurre dopo il secondo posto dello scorso anno sono in flessione in questo avvio e probabilmente hanno pagato gli sforzi di un doppio impegno a cui non erano abituate, ma senza l'Europa possono tornare a volare visto il valore della rosa. Le biancocelesti invece puntano a entrare fra le grandi del campionato e continuare la loro scalata verso il vertice della Serie A.

Anche in chiave salvezza la lotta non manca e non c'è nulla di scontato. Al momento infatti in tre punti ci sono quattro squadre che puntano a evitare l'ultimo posto, l'unico che vale la retrocessione, con il Parma che guida il gruppo con un punto di vantaggio sul Sassuolo – fin qui delusione del campionato – e il Genoa, con la Ternana Women ultima a due lunghezze di distanza dalla salvezza. Anche qui si preannuncia una sfida serrata fino all'ultima gara. E attenzione al mercato di gennaio che potrebbe anche cambiare ulteriormente le carte in tavola.

Classifica - Roma 19, Como Women 15, Juventus 14, Fiorentina 14, Napoli Women 13, Milan 13, Inter 12, Lazio 12, Parma 7, Sassuolo 6, Genoa 6, Ternana Women 4

Editoriale di Raimondo De Magistris Immagine box laterale di Raimondo De Magistris Tutto parte dalla decisione di Conte di restare a Napoli: Hojlund-David può diventare un'altra sliding doors pari a McTominay-Brescianini
