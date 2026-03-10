Inter, Dumfries può tornare titolare: 125 giorni dopo l'ultima volta, Chivu ha bisogno di lui

Sabato saranno passati 125 giorni dall'ultima partita che Denzel Dumfries ha giocato da titolare con la maglia dell'Inter. Quel maledetto match serale contro la Lazio nel quale la sua caviglia sinistra ha ceduto e gli ha impedito poi di poter dare il suo contributo nella stagione in corso. Dopo più di 4 mesi, l'olandese potrebbe tornare a giocare dal primo minuto nel match di campionato contro l'Atalanta.

Il recupero dall'operazione è stato lungo, ma adesso vede la luce in fondo al tunnel, come testimoniano le 3 presenze recenti contro Bodo/Glimt (9 minuti), Como (32 minuti) e Milan (31 minuti). Un po' di rodaggio prima che possa riprendersi il suo posto sulla fascia a discapito di Luis Henrique, che è apparso troppo timido e che soprattutto è reduce da un errore sul gol di Estupinan che è costato il ko nel derby.

Dumfries ha già segnato 3 gol in stagione e l'Inter ha bisogno proprio di questo. I numeri del brasiliano in zona realizzativa sono molto lontani da quelli dell'esterno che nel 2025 è arrivato 25° al Pallone d'Oro. Per il forcing finale, riaverlo al top sarebbe sicuramente un'aggiunta importante per Cristian Chivu e un fattore potenzialmente determinante. Il tempo saprà darci le risposte che cerchiamo.