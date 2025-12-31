Cesena, sorpasso su Spezia e Mantova per il fantasista Valoti della Cremonese

Il nome di Mattia Valoti, centrocampista offensivo in uscito dalla Cremonese dove è rimasto fuori lista nel corso della prima parte di stagione non scendendo mai in campo, è uno di quelli più cercati in questa finestra di mercato di riparazione in Serie B.

Il classe ‘93 da tempo è nei pensieri dello Spezia oltre che del Mantova , ma nelle ultime ore ci sarebbe stato un inserimento importante da parte di un altro club cadetto che, a differenza dei due precedenti, è in lotta per la promozione. Si tratta del Cesena che avrebbe messo la freccia per sorpassare le rivali e al momento, come riporta Sky Sport, sarebbe il club più vicino ad acquistare l’esperto centrocampista.

Valoti vanta una grande esperienza in Serie B con 144 presenze, e 38 reti, con le maglie di Pescara, Livorno, Hellas Verona, SPAL, Monza, Pisa e appunto Cremonese e in ben tre occasioni – 2016/17, 2021/22 e 2024/25 – ha conquistato la promozione in Serie A.