Avellino, Lescano verso il no all'Olimpia Asuncion. Ci sono tre big di Serie C sull'argentino

Niente ritorno in Sudamerica per l’attaccante Facundo Lescano che resta comunque in uscita dall’Avellino in questo mercato di gennaio. Il classe ‘96 infatti ha deciso di non accettare la corte dell’OIimpia Asuncion in Paraguay che aveva messo sul piatto una cifra importante – attorno al milione di euro - per il suo cartellino che l’Avellino aveva accettato vista la prospettiva di liberarsi di un contratto oneroso in scadenza nel 2027 e mettere a segno una mini plus valenza.

Lo riferisce Il Mattino spiegando che per l’argentino restano comunque diverse opzioni in Serie C dove è seguito da Ravenna, Salernitana e Union Brescia. Quest’ultimo club, dopo l’arrivo di Eugenio Corini, sembra essere quello che si è mosso in maniera più concreta dopo i sondaggi delle scorse settimane, mentre il direttore sportivo dei campani Daniele Faggiano non sembra intenzionato ad andare oltre a un prestito semestrale senza clausole di riscatto in caso di promozione. Un’offerta questa che l’Avellino non vuole prendere in considerazione almeno per il momento.

In questa stagione Lescano è sceso in campo in 11 occasioni collezionato solo 403 minuti in campo e realizzando una rete contro il Padova a fine settembre.