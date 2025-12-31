Modric: "Il mio idolo era Totti. Spero nell'Italia al Mondiale, sono cresciuto con il vostro mito"

Sono tanti gli argomenti che Luka Modric, centrocampista del Milan, ha toccato nel corso della lunga e bella intervista rilasciata al Corriere della Sera di oggi.

Tra i temi toccati anche l'antica passione per il Milan, dovuta all'idolo Boban. Purtroppo però la storia familiare di Modric è fatta anche di lutti e profonde sofferenze: "Una sera di dicembre nel '91, avevo sei anni, il nonno non tornò a casa: gli avevano sparato, aveva 66 anni e non aveva fatto nulla di male a nessuno. Era la guerra. Mio padre partì volontario, abbiamo dovuto lasciare tutto da un giorno all'altro. Una follia, le guerre, non capivo allora e nemmeno oggi". Un contesto che ha inciso anche sui risultati della nazionale croata stessa: "Credo di sì. Italia? Spero di rivedervi al Mondiale, sono cresciuto con il mito del calcio italiano. Al playoff non sarà facile, ma ho fiducia".

A Modric viene chiesto anche cosa ne pensi del paragone con una leggenda del centrocampo come Andrea Pirlo: "Mi onora. Ha sei anni più di me e ha aperto una strada. Ma il mio idolo, a parte Boban, era Francesco Totti. La Serie A aveva calciatori favolosi, era quello che il calcio che volevo giocare".