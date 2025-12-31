TMW Pro Vercelli, in arrivo il portiere Diakitè dalla Triestina: è reduce da un'esperienza in Finlandia

Rientrato dal prestito al FC KTP in Finlandia, dove ha collezionato sei presenze nelle varie competizioni, il portiere Madou Diakitè potrebbe nuovamente lasciare la Triestina in questa finestra di mercato. Secondo quanto raccolto dalla redazione di TMW il maliano, di passaporto spagnolo, classe 2004 infatti sarebbe finito nel mirino della Pro Vercelli che lo vorrebbe come vice di Alessandro Livieri visto l'infortunio di quel Pietro Passador che dovrà restare fuori a lungo per un infortunio.

La trattativa sarebbe ben avviata, sulla base del prestito con la possibilità di inserire un diritto di riscatto, e potrebbe chiudersi già nei primi giorni dell’anno. Diakitè in carriera non ha mai esordito in Serie C con i giuliani, ma vanta una presenza in Coppa Italia Serie C contro il Renate risalente al novembre del 2023.