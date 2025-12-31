TMW Juve Stabia, Reale verso il ritorno alla Roma. In entrata piacciono Zeroli e Luz Dos Santos

La Juve Stabia alla riapertura del mercato saluterà il giocane centrale difensivo Filippo Reale, classe 2006, che farà ritorno alla Roma dopo aver trovato poco spazio in questa prima parte di stagione con i campani (appena tre presenze e 135 minuti in campo).

Secondo quanto raccolto dalla redazione di TMW Le Vespe sono però al lavoro per rinforzare il reparto di centrocampo e quello offensivo con due profili di prospettiva: il primo nome è quello di Kevin Zeroli, classe 2005 attualmente in prestito al Monza dal Milan. Il calciatore finora è sceso in campo in appena cinque occasioni, per 265 minuti totali, e potrebbe cambiare aria per trovare maggiore minutaggio in un club che ha dimostrato di saper valorizzare i giovani prospetti.

L’altro nome invece è quello di Matheus Luz Priveato Dos Santos, brasiliano classe 2003 in forza al Saluzzo in Serie D dove ha messo a segno otto reti in 17 presenze. Un elemento molto duttile che gioca prevalentemente nel reparto offensivo dove può ricoprire sia il ruolo di seconda punta che quello di esterno su entrambe le corsie laterali o di trequartista centrale, ma anche quello di centrocampista mancino a centrocampo e addirittura di difensore centrale, ruolo ricoperto in due occasioni in questa stagione.