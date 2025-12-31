Massimo Moratti rassicura: "Sto decisamente meglio. Sono stato molto fortunato"

L'ex Presidente dell'Inter, Massimo Moratti, ha rassicurato tutti sulla sua salute dopo aver sofferto di recente di una grave crisi respiratoria in conseguenza di una polmonite. Nel corso di un'intervista rilasciata al quotidiano Il Giorno infatti ha spiegato di stare "decisamente meglio".

Moratti ha poi spiegato che ci sono stati giorni molto complicati, "ma posso anche dirvi che in ospedale praticamente non mi sono reso conto di quanto fosse successo", le sue parole. "Quando mi hanno estubato ho cominciato a capire, poi mi è stato raccontato tutto. Credo di essere una persona molto fortunata, capitata nelle mani giuste", ha aggiunto.

Parlando della sua Inter poi, Moratti si è detto fiducioso. "Siamo a metà stagione, ma almeno in campionato mi pare di poter dire che sia la squadra più completa", ha assicurato. "Gioca bene, ha cuore e coraggio, fa divertire, è un gruppo molto unito. Qualche sconfitta ci può stare ma l’Inter è in grado di fare strada in tutte le competizioni", il suo pensiero.

Parole di elogio poi per Lautaro Martinez: "Accostato a Javier Zanetti? Giusto che sia così. Lautaro si dimostra leader vero, non solo un fuoriclasse". Così come per Cristian Chivu: "Personalmente non ho mai avuto alcun dubbio, Chivu sarà pure stata una scommessa ma possiamo dire fin qui azzeccatissima".