Roma, Cristante: "Scudetto? Altre squadre sono più attrezzate. Ma finché siamo lì..."

Sfida al passato per Bryan Cristante, che ai microfoni di Sky ha parlato di Atalanta-Roma, prossimo impegno dei giallorossi: “Sono passati un po’ di anni… Arrivavo da alcune esperienze non super positive, e lì invece c’è stato il boom. Ho solo ricordi positivi”.

Cos’è cambiato nell’Atalanta di oggi con Palladino?

“La squadra è più o meno sempre quella, poi quando si cambia allenatore dopo tanti anni è normale avere un po’ di difficoltà iniziali. Però penso che stiano crescendo, che stiano iniziando a giocare sui livelli a cui deve stare una squadra come l’Atalanta, per la rosa e i giocatori che ha. Dovremo affrontarli concentrati al massimo”.

È uno scontro diretto in chiave Champions, cosa vi è mancato nei big match?

“Penso il dettaglio finale. In quasi tutti abbiamo fatto ottime partite, anche controllando la gara per lunghi tratti. Poi ci è mancato il gol, o la capacità di subirne. Penso che ci manchi un piccolo passo nei dettagli in area. Negli scontri diretti non si può concedere nulla”.

La Roma chiude il 2025 con più punti di tutti e meno gol subiti di tutti. Che significa?

“Che siamo sulla buona strada, che stiamo trovando continuità. Ma conta poco, sono due campionati diversi. Conta per la continuità e per la capacità di credere nella squadra, adesso dobbiamo continuare, così, penso che un anno sia lungo e non sia facile fare quello che abbiamo fatto”.

Farai l’allenatore un giorno?

“Non lo so, per un po’ giochiamo. Poi può essere una possibilità, ma per ora non ci sto pensando”.

A fine stagione sarai contento se…

“Il nostro obiettivo a oggi è quello di tornare in Champions, manchiamo da troppi anni e penso che ci siamo costruiti delle possibilità in tal senso. È difficile, ci sono squadre anche più attrezzate e con rose più larghe, però il nostro obiettivo deve esser quello, anche se non è facile”.

Siete sorpresi? Si può lottare per lo scudetto?

“Sorpresi non so, sicuramente sapevamo che arrivava un allenatore nuovo e siamo stati bravi a seguirlo dal primo minuto. Sulla lotta scudetto penso che ci siano squadre più attrezzate, è un po’ difficile. Però finché siamo lì non buttiamo via niente e cerchiamo di stare lì il più a lungo possibile”.

Cosa fa Bryan Cristante a capodanno?

“Tranquillissimi, a casa con qualche compagno e i bimbi. Poi si gioca il 3”.