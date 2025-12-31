TMW Union Brescia, si pensa "all'attaccante importante": Corini chiede Pettinari della Ternana

Il mercato è ormai sempre più prossimo, il 2 gennaio prenderanno il via ufficialmente le operazioni della sessione invernale, e tra le squadre sicuramente molto attive ci sarà l'Union Brescia, terzo in classifica nel Girone A di Serie C e reduce da un cambio in panchina che ha portato al ritorno di Eugenio Corini in città.

E proprio il tecnico, stando a quanto raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com, avrebbe avanzato le prime richieste, inerenti maggiormente per quel che riguarda il reparto avanzato: il nome che piace è quello di Stefano Pettinari, che lo scorso 24 settembre - da svincolato - ha fatto ritorno per la seconda volta alla Ternana. Corini lo ha già allenato al Lecce in Serie B nella stagione 2020-2021, quando il giocatore collezionò 23 e 4 reti, e adesso vorrebbe riportarlo con sé. Da capire quelle che potranno essere le volontà della Ternana, soprattutto alla luce di nuove possibili strategie operative date dai cambi in dirigenza.

A ogni modo, l'Union Brescia interverrà in attacco. E a dirlo, nei giorni scorsi, il presidente Giuseppe Pasini: "Prenderemo una punta importante, stiamo tenendo sotto osservazione Lescano ma è un'operazione complicata dal punto di vista economico. Balotelli? Devo preservare i valori di questa società, in questo momento non fa parte del progetto".