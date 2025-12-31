Franco non molla: "La Triestina non smantella. Crediamo ancora alla salvezza"

“La Triestina non sta affatto smantellando e alla salvezza ci crede ancora”. Il direttore sportivo Michele Franco dalle colonne de Il Piccolo manda un messaggio forte e chiaro nonostante la situazione critica della formazione giuliana che ha ancora due punti di penalizzazione da recuperare – senza contare il fresco deferimento arrivato nella giornata di ieri - e attualmente si trova a -14 dalla Pro Patria e dunque dai play out.

“Ci saranno giocatori che usciranno, ma anche delle entrate perché si può fare un mercato oculato e intelligente anche senza contratti onerosi. Di sicuro arriveranno giocatori funzionali al sistema di gioco, affamati e vogliosi di lottare anche se ovviamente facciamo fatica, vista la nostra situazione, a fare proposte a lungo termine. Si può però lavorare sui prestiti”, spiega ancora il dirigente biancorosso spiegando che l’obiettivo non cambia anche se servirà fare ancora meglio nel girone di ritorno con l’obiettivo di conquistare 37 punti per arrivare a quella quota 35 che dovrebbe essere necessaria per sperare almeno nei play out.

Franco poi si sofferma sulle voci che riguardano alcuni big come Gunduz, Jonsson, Kljajic e Vertainen: “Sui primi tre ci sono alcuni interessamenti, così come per Ionita, mentre per il quarto al momento no. Saranno fatte comunque valutazioni e se dovessero arrivare offerte molto vantaggiose le prenderemo in considerazione anche perché c’è il rischio di perderli a costo zero a fine stagione in caso di retrocessione in Serie D”.