Ufficiale Modena, Sarris torna in patria: dal 2 gennaio sarà un nuovo giocatore del PAOK

Novità di mercato per il Modena, che vede uno degli elementi della sua formazione Primavera passare alla formazione greca del PAOK: tra due giorni, quando aprirà ufficialmente il calciomercato invernale, Ioannis Sarris saluterà l'Emilia per la sua nuova destinazione. Si chiude quindi dopo due anni l'avventura del centrocampista alla corte del presidente Rivetti, e la stessa termina con anche una panchina in prima squadra.

Di seguito la nota ufficiale:

"Il Modena FC comunica di aver trovato l’accordo per la cessione a titolo definitivo dei diritti alle prestazioni sportive di Ioannis Sarris al PAOK. Il trasferimento verrà perfezionato il 2 gennaio, con l’apertura della sessione di calciomercato invernale greco.

Centrocampista classe 2007, il giovane greco era approdato in gialloblù nell’estate del 2023 dall’AEK Atene per rinforzare l’Under 17. Già nella prima annata a Modena è stato aggregato da sotto età alla Primavera di Paolo Mandelli, con cui ha conquistato il campionato Primavera 3, il Trofeo Dante Berretti e il Torneo Città di Vignola.

Nello scorso campionato, sotto la guida di Paolo Mandelli e di David Rodriguez, ha messo a referto 4 gol in Primavera 2. Nel corso delle stagioni sotto la Ghirlandina ha inoltre vestito con continuità la maglia della Grecia, dall’Under 17 fino all’Under 19. Nella prima parte di quest’anno ha collezionato 11 presenze, con 1 gol e 1 assist, oltre ad una panchina in Prima Squadra nella sfida di Coppa Italia a Torino.

Il Presidente Carlo Rivetti e tutto il Modena FC augurano a Ioannis le migliori fortune per il prosieguo della sua carriera".