Catanzaro, obiettivo Sernicola per la fascia sinistra: ma c'è un ritorno di fiamma per Rui Modesto

Il Catanzaro in questo mercato invernale andrà alla ricerca di un esterno mancino che possa fare bene entrambe le fasi e abbia caratteristiche diverse da quelle dei giocatori attualmente in rosa, un profilo simile a quello di quel Giacomo Quagliata che arrivò un anno fa dalla Cremonese.

E proprio dal club grigiorosso, come riporta La Gazzetta del Sud, potrebbe arrivare anche in questa stagione il giusto innesto: il nome è quello di Leonardo Sernicola, classe ‘97, che non è mai stato utilizzato in questa prima parte di stagione. Un giocatore che piace molto in Serie B, vista anche la sua duttilità che gli consente di giocare su entrambe le fasce e anche come centrale di difesa, visti gli accostamenti a Modena, Sampdoria e Spezia emersi nelle ultime settimane.

Il direttore sportivo giallorosso Ciro Polito ha però anche altri nomi sul taccuino a partire da quel Rui Modesto, classe ‘99 dell’Udinese, già vicino al trasferimento la scorsa estate prima che alcuni motivi famigliari lo costringessero a restare in Friuli dove finora ha collezionato appena tre presenze. Attualmente il giocatore è impegnato in Coppa d’Africa con l’Angola anche se non è mai sceso in campo nelle due gare già giocate. Gli altri nomi portano a Nikolas Ioannou della Sampdoria, che piace anche al Mantova, Pietro Beruatto dello Spezia, che però il club sembra voler trattenere, ed Edoardo Masciangelo del Frosinone che però sembra vicino al ritorno al Pescara.