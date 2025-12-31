Salah e Cancelo tornano in Serie A? Parola a Manna, Modric e Carnevali: le top news delle 13

Mattinata fatta di tante dichiarazioni, questa dell'ultimo giorno dell'anno solare 2025. L'intervista forse di maggior peso è quella di Giovanni Manna, Direttore Sportivo del Napoli, al Corriere dello Sport. In cui ha tracciato alcune linee di mercato del club azzurro: "Vorremmo premiare il lavoro di Conte e dei giocatori migliorando il livello della squadra senza rompere gli equilibri". Con un focus specifico su Rasmus Hojlund e il suo riscatto dal Manchester United: "Rasmus è determinante per i numeri e soprattutto per come cresce e recepisce gli input dell’allenatore. Questo fa la differenza. Se l'abbiamo già riscattato? C’è un obbligo in caso di Champions con un diritto. Il giocatore si considera del Napoli e il Napoli lo considera estremamente importante".

A proposito di dirigenti al vertice del calcio italiano, ha parlato anche Giovanni Carevali, amministratore delegato del Sassuolo, a Tuttosport. Facendo un punto anche sul futuro del gioiellino neroverde Muharemovic: "Non dobbiamo venderlo per forza, vogliamo valorizzarlo. Avevo già venduto Locatelli all’Arsenal, ma preferiva la Juventus e abbiamo scelto di accontentarlo rinunciando a qualche soldo in più. Per noi Tarik non ha un prezzo oggi, perché molto dipende da chi ce lo chiede. Ha un grande potenziale, è normale che se arriva un grande club lo ascoltiamo. Poi, però, dobbiamo trovare anche un sostituto". E ancora: "Qualche approccio c'è stato, non con il Bournemouth. Con l'Inter sì, ma non ci sono richieste ufficiale. Pure il Bologna l'altra sera mi ha chiesto di Muharemovic".

Tra le interviste di rilievo della mattinata, trova un posto anche Luka Modric, protagonista del nuovo Milan a quarant'anni: "La vita ti sorprende sempre, succedono cose che credevi impossibili: ero convinto di chiudere la carriera al Real Madrid, ma ho sempre pensato che se doveva esserci un'altra squadra, quella era il Milan. E qui si gioca per vincere, sempre. Scudetto? Possibile ma è lunga".

Spazio però anche al mercato, con un paio di suggestioni di rilievo a proposito di un paio di protagonisti della Serie A degli anni scorsi che potrebbero farci ritorno. Si parla per esempio di Joao Cancelo come idea in prestito per l'Inter, ma è stata fatta emergere anche una suggestione di un ritorno a Roma per Mohamed Salah.