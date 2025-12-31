Mercato a saldo zero. Manna: "Per il Napoli è un paradosso, ma siamo fiduciosi"

Le limitazioni sul mercato invernale non aiuteranno il Napoli. A confermarlo è lo stesso ds del Napoli, Giovanni Manna, che al Corriere dello Sport spiega come si muoverà il club azzurro a gennaio: "Aumentando la rosa è cresciuto il monte stipendi, ma i ricavi sono diversi rispetto ai club del Nord: stadi diversi, patrimoni diversi. Non è una lotta pari: c’è un gap strutturale e storico e questa ricchezza ce la siamo creata. Qui ci sono enorme cultura del lavoro, dedizione e voglia di migliorarsi: ognuno fa più cose per il bene del Napoli".

"Per inserire un calciatore bisogna fare spazio nella rosa a livello economico", spiega Manna, alle prese con principio del mercato a saldo zero: "Per noi è un paradosso, per il patrimonio netto e la solidità che abbiamo. Il presidente e l’ad Chiavelli ci stanno lavorando, siamo fiduciosi: sono loro ad aver portato il club a certi livelli".

Non mancheranno comunque gli investimenti ("Vorremmo premiare il lavoro di Conte e dei giocatori migliorando il livello della squadra"), soprattutto in una zona di campo ben precisa: "Vorremmo alzare la qualità soprattutto nel reparto offensivo. Stiamo facendo valutazioni", conclude Manna.