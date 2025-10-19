Ricci: "Siamo usciti un po' abbattuti da Torino. Io sto molto bene, mi sono riposato"

Samuele Ricci, centrocampista del Milan, è intervenuto ai microfoni dei canali ufficiali del club rossonero, parlando così delle settimane di allenamenti trascorse: "Le abbiamo affrontate con il solito atteggiamento, allenandoci bene, anche se ovviamente mancavano tantissimi giocatori. Però comunque sia siamo riusciti a fare degli ottimi allenamenti. Sicuramente dalla partita di Torino siamo usciti un po' abbattuti perché sapevamo che potevamo vincerla, però comunque sia è stato un punto che può far bene alla classifica, può far bene anche al morale. Oggi siamo qua ad affrontare un'altra squadra importante e faremo il nostro massimo".

Come si sente alla prima da titolare con la maglia del Milan?

"Mi sento molto bene. In queste giornate ho riposato (ride, ndr). Sto molto bene, sto molto bene con il gruppo, con tutto quello che è il mondo Milan. Per me è un piacere poter indossare questa maglia e darò sempre il massimo".