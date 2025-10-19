Live TMW Atalanta, Juric: "Peccato non aver vinto. Ederson e Lookman? Stanno migliorando"

Ivan Juric, allenatore dell’Atalanta, ha commentato così in conferenza stampa il match contro la Lazio nel post gara. Tuttomercatoweb vi riporta le parole del tecnico presso lo stadio di Bergamo.

20:18 - Inizia la conferenza stampa di Juric



Tanta costruzione e molte occasioni, ma solo un punto. Cosa pensa del match?

"Stasera abbiamo creato tanto. C'erano tante situazioni dove potevamo fare goal contro una squadra che abbiamo contenuto. Si stanno accumulando molto questi punti persi nonostante la squadra si stia comportando bene".

Quanto stanno migliorando Ederson e Lookman?

"Molto. Ademola ha messo molte palle giuste davanti e aveva creato qualche occasione. Oggi abbiamo visto il vero Ederson e si può andare avanti con fiducia: entrambi hanno fatto una grande partita".

Siete ancora imbattuti. Dove può arrivare l'Atalanta?

"Penso che l'Atalanta debba continuare così. Mercoledì troveremo una squadra aggressiva (Slavia Praga ndr) che affronteremo alla pari. Vedo gioco e idee, ma ci manca il goal: queste partite ci permetteranno poi di capire dove possiamo arrivare".

Giocare senza punta è stato producente?

"Nei primi 25 minuti della ripresa abbiamo creato anche senza punta: dipende molto anche dai punti di vista. Poi dopo aggiustando Lookman siamo riusciti ad essere molto pericolosi".

Quanto sono fondamentali Bernasconi e Ahanor?

"Lorenzo ha difeso e costruito bene sulla fascia contenendo anche gli attacchi biancocelesti. Ahanor si è comportato bene: oggi ha fatto una buona gara e può fare ancora bene. Stanno crescendo partita dopo partita".

Come giudica la crescita di Zappacosta?

"Sto vedendo un giocatore completo in entrambe le fasi. Sono molto soddisfatto di Davide e di quello che sta facendo".

20:37 Termina la conferenza stampa di Juric