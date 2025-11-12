Italia U19, le pre convocate per le qualificazioni europee: 10 le reduci dal Mondiale U17

Sono ventiquattro le ragazze convocate da Nicola Matteucci per il pre-raduno della Nazionale femminile Under 19 in programma da domenica 16 a mercoledì 19 novembre. Si tratta di un ritiro in vista del Round 1 di qualificazione ai prossimi Europei di categoria: il girone a quattro squadre si terrà infatti in terra toscana – tra Pontedera e il Viola Park, a Bagno a Ripoli – e sarà il primo step sulla via della fase finale della kermesse continentale in programma dal 26 giugno al 10 luglio 2026 in Bosnia. All’indomani di questo pre-raduno, giovedì 20 novembre Matteucci diramerà poi la lista delle venti convocate che prenderanno ufficialmente parte alle gare con Irlanda del Nord (mercoledì 26, ore 15, a Pontedera), Bielorussia (sabato 29, ore 15, al Viola Park) e Svizzera (martedì 2 dicembre, ore 15, a Pontedera).

Delle ventiquattro convocate di questo pre-raduno al Centro di Preparazione Olimpica di Tirrenia, dodici sono le ragazze classe 2007 e altrettante le classe 2008; quattro (Bertora, Ferraresi, Tosello e Ventriglia) le ragazze già presenti la scorsa estate alla fase finale dell’Europeo Under 19 giocato in Polonia, mentre sono dieci (Robbioni, Bertero, Bressan, Randazzo, Verrini, Bedini, Giudici, Piccardi, Robino e Romanelli) le 2008 reduci dal Mondiale Under 17 appena concluso in Marocco.

Le convocate

Portiere: Irene Bucci (Hellas Verona), Giulia Mazzocchi (Roma), Matilde Robbioni (Inter)

Difenditrici: Bianca Artioli (Milan),Elisa Bertero (Juventus), Alice Bertola (Sassuolo), Carolina Bertora (Juventus), Elisa Bonanomi (Milan), Martina Bressan (Inter), Francesca Randazzo (Sassuolo), Martina Tosello (Juventus), Sofia Verrini (Inter)

Centrocampiste: Benedetta Bedini (Fiorentina), Rachele Giudici (Inter), Gabriella Langella (Napoli), Valentina Piccardi (Juventus), Giulia Robino (Inter), Paola Taddei (Milan), Elena Vitale (Milan), Greta Zanoni (Hellas Verona)

Attaccanti: Eleonora Ferraresi (Ternana), Martina Romanelli (Inter), Lucrezia Sasso (Lugano), Rosanna Ventriglia (Roma)

Staff – Allenatore: Nicola Matteucci; metodologo: Fabio Andolfo (dal 17.11); coordinatore Nazionali femminili giovanili: Enrico Maria Sbardella (dal 17.11); assistente allenatore: Erika Lisi; preparatore dei portieri: Niccolò Bianucci; preparatore atletico: Nicolò Brigati; match analyst: Gianluca Turi (dal 17.11); medici federali: Michela Cammarano e Carmela Pizzigallo; fisioterapista: Federica Ferro; nutrizionista: Flavio Vito Valletta; segretario: Aurora Leo.