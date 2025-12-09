Juve in Austria per blindare il passaggio del turno. La 5ª giornata di Women's Champions League

Fra oggi e domani andrà in scena la penultima giornata di Women's Champions League con la possibilità che arrivino i primi verdetti. Ad aprire il quinto turno sarà la Juventus impegnata sul campo di un St. Polten che è quasi eliminato e che solo con una vittoria potrebbe tenere accesa la fiammella del passaggio del turno. Le bianconere invece in caso di vittoria metterebbero una pesante ipoteca quantomeno sulla qualificazione ai play off, restando nel contempo in corsa per i primi quattro posti che permetteranno di accedere direttamente ai quarti di finale. A seguire scenderanno in campo le campionesse in carica dell'Arsenal contro il Twente, mentre il PSG fanalino di coda andrà alla caccia dei primi punti contro l'OH Leuven. Infine il big match fra Real Madrid e Wolfsburg dirà chi delle due potrà correre per i primi posti.

Domani invece sarà il turno di una Roma quasi eliminata e chiamata a una vera e propria impresa in casa del Chelsea per provare a restare ancora in corsa in Europa. A completare il turno saranno due big match come Manchester United-Lione e Atletico Madrid- Bayern Monaco, mentre Barcellona e Paris FC saranno impegnate rispettivamente con Benfica e Valerenga.



Women’s Champions League, 5ª giornata

Martedì 9 dicembre

Ore 18:45

St. Polten – Juventus

Ore 21:00

Arsenal - Twente

Paris Saint Germain - OH Leuven

Real Madrid - Wolfsburg

Mercoledì 10 dicembre

Ore 18:45

Barcellona - Benfica

Valerenga - Paris FC

Ore 21:00

Chelsea - Roma

Manchester United - Lione

Atletico Madrid – Bayern Monaco

Classifica

Lione 10

Barcellona 10

Wolfsburg 9

Bayern Monaco 9

Manchester United 9

Chelsea 8

Real Madrid 7

Juventus 7

Atletico Madrid 6

Arsenal 6

Paris FC 5

OH Leuven 5

Valerenga 4

Twente 2

Benfica 1

St. Polten 1

Roma 1

Paris Saint-Germain 0