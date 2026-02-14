Girelli e quel sogno di un'esperienza estera mai nascosto. Che ora potrebbe concretizzarsi

“Non ho mai giocato all'estero e non ci penso così frequentemente, ma prima di appendere gli scarpini al chiodo mi piacerebbe fare un’esperienza simile. Se capitasse l’occasione ci penserei". A fine novembre, nella conferenza stampa prima della seconda amichevole contro gli Stati Uniti giocata dall’Italia, Cristiana Girelli aveva parlato così di un futuro lontano dalla Juventus e dal nostro paese aprendo indirettamente proprio a quella National Women’s Soccer League (NWSL) dove potrebbe approdare nelle prossime settimane.

Come emerso nella serata di ieri infatti la numero 10 bianconera avrebbe manifestato l’intenzione di anticipare il proprio addio, che sembrava potesse concretizzarsi in estate, e volare subito oltreoceano per iniziare subito la nuova avventura a stelle e strisce visto che il campionato partirà fra un mese.

Girelli dunque si trasferirebbe negli USA in prestito per sei mesi con la possibilità di restare fino al termine della stagione di NWSL, ovvero fino a dicembre 2026. Si tratterebbe della quarta azzurra a volare nel massimo campionato nordamericano dopo le compagne in bianconero Sofia Cantore e Lisa Boattin la scorsa estate e l’ex romanista Lucia Di Guglielmo a dicembre.

Dopo sette stagioni e mezzo, 150 reti in 239 presenze e una bacheca piena di trofei (5 Scudetti, 4 Coppe Italia, 5 Supercoppe, 1 Serie A Women’s Cup) dunque potrebbe ammainarsi la bandiera della numero 10 in bianconero.