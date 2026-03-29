Inter, Thuram in gol in nazionale. Non segnava da Francia-Gibilterra 14-0 del 2023
La sosta per le nazionali fa spuntare un sorriso sul volto di Marcus Thuram, e magari anche di qualche tifoso dell’Inter. Il centravanti francese è infatti andato a segno, siglando il 2-0, nell’amichevole in corso di svolgimento tra la sua Francia e la Colombia (in questi minuti risultato sul 3-0 con doppietta di Doué).
Thuram rompe in questo modo un digiuno piuttosto lungo. Il figlio di Lilian, che prima di oggi vantava 32 presenze e 2 reti con la maglia della Francia, non segnava in nazionale da quasi tre anni. L’ultima marcatura risaliva infatti a novembre 2023, nella gara vinta per 14-0 su Gibalterra nell’ambito delle qualificazioni agli Europei 2024, poi conclusi in semifinale con la Spagna.
In questa stagione Thuram - 12 reti in 36 presenze con l’Inter - non segnava invece dall’8 febbraio, nel 5-0 rifilato dai nerazzurri di Chivu al Sassuolo.