Lecce, assente Camarda e a riposo Gaspar. Gandelman si avvicina al rientro in gruppo
Dopo la vittoria ottenuta ieri con la Cremonese dal Lecce, i ragazzi di Eusebio Di Francesco si sono ritrovati al mattino ad Acaya per una seduta di allenamento in preparazione alla sfida di sabato pomeriggio con il Napoli.
Alla seduta odierna ha svolto un lavoro di scarico chi è sceso in campo con i grigiorossi mentre Berisha ha svolto un lavoro personalizzato. Allenamento parzialmente in gruppo per Gandelman. Assente Camarda, a riposo Gaspar. La preparazione in vista della trasferta con i partenopei proseguirà domani mattina ad Acaya.
Editoriale di Enzo Bucchioni Allegri uomo Derby: riapre la corsa scudetto e resta al Milan. Inter, ora bastano sette punti? Nerazzurri lenti e prevedibili, senza Lautaro è dura. Il rigore su Ricci non c'è. Juve, arriva la firma di Spalletti. Fiorentina, sempre più a rischio
