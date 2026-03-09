Come complicarsi una stagione. Incubo Dall'Ara per il Bologna, in Europa è record negativo

Proprio lì dove spesso si costruiscono i campionati, il Bologna rischia di buttare al vento una stagione. Del resto, il Dall'Ara per i rossoblù quest'anno è diventato un vero e proprio incubo. Dopo una striscia di cinque vittorie consecutive, infatti, il colpo in esterna dell'Hellas Verona ha riportato alla luce un problema ricorrente tra le mura amiche.

L'ennesimo ko casalingo infatti è come un macigno per il Bologna, adesso ottavo in classifica ma a -7 punti dall'Atalanta settima (39 punti contro i 46 dei nerazzurri). La vittoria degli scaligeri (1-2) come detto arriva dopo i successi con Pisa, Udinese e Torino in campionato, oltre a quelli andata e ritorno col Brann in Europa, riportando i rossoblù alla realtà dei fatti. Adesso ai giocatori di mister Italiano resta presumibilmente solo l'Europa League, un doppio confronto con la Roma di Gasperini che inizierà proprio questo giovedì al Dall'Ara.

E qui torniamo al problema stadio di casa, che da possibile arma in più è diventato un problema. Da inizio dicembre scorso, infatti, il Bologna è la squadra che ha perso più partite casalinghe nei cinque principali campionati europei: sette su nove disputate, tanti ko interni quanti nelle precedenti 62 gare interne affrontate nel massimo torneo. Un dato clamoroso, da cancellare immediatamente. Ne va di un'intera stagione.