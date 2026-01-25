Fiorentina Femminile, Pinones-Arce: "Con la Lazio, oggi, la peggior gara della mia gestione"

"Oggi ci è mancato moltissimo, è stata la partita peggiore dal mio arrivo: non siamo probabilmente riuscite a prepararla bene": così, dopo la sconfitta del 'Fersini' di Formello contro la Lazio, il tecnico della Fiorentina Women Pablo Pinones Arce.

Che, sul 3-0 subito per mano delle biancocelesti, ha poi proseguito: "Non abbiamo fatto quello che dovevamo fare, non ci siamo riuscite, e mi prendo io la responsabilità. Anzi, faccio i complimenti alla Lazio che ha giocato meglio di quanto non si sia fatto noi. È una gara però da archiviare il prima possibile, giovedì ci aspetta la gara di Coppa Italia contro il Milan: si parte dall'1-1 dell'andata, la qualificazione è ancora aperta, ma giochiamo in casa, quindi dovremo essere pronte".

E, ai microfoni di Radio FirenzeViola, ha poi aggiunto una nota sul mercato, rispondendo a precisa domanda dell'inviato: "Per vincere le gare ci manca il fare più gol delle avversarie, è facile. La squadra, più che il mercato, la valutiamo sempre con il direttore, lavoriamo a stretto contatto con la società, e se succede qualcosa ben venga, altrimenti sono contento così. Penso semmai alla sfida di giovedì, che sarà molto diversa da quella di oggi: mi aspetto una gara migliore di quella di oggi, con una squadra più pronta e un differente atteggiamento da parte nostra".