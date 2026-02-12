L'ex personal trainer del Napoli di Conte: "Lucca mi diceva che non era in forma"

Il preparatore atletico Tiberio Ancora, che è stato personal trainer nel Napoli di Conte, ha parlato delle vicende della squadra campana, soffermandosi in particolare sul fiorire di infortuni che sono capitati in questa stagione, ai microfoni dell'emittente locale Stile TV.

Ha detto Ancora: "Quanto sta succedendo a Napoli è incredibile, una visione precisa non ce l’ho perché prima avevo sotto controllo tutto, adesso sono a distanza. Il preparatore atletico del Napoli è un luminare, il lavoro sul campo e quello in palestra non possono essere la causa di tanti infortuni, parliamo di un preparatore veramente molto bravo. All’Inter e al Tottenham non sono stato con Conte, lo so che sono le annate in cui ci sono stati più infortuni, ma parlerei di coincidenza perché lo staff del mister e che conosco benissimo è di ottimo livello. Per non parlare dello staff medico del Napoli, i dottori sono veramente di livello assoluto".

In conclusione, prendendo come spunto di partenza gli acquisti già 'rinnegati' di Lucca e Lang per il Napoli, prosegue e conclude Ancora: "Credo che non fossero all’altezza del Napoli, non potevano prendere il posto degli altri in rosa. Soprattutto Lucca da avversario mi ha fatto veramente impressione, ma poi quando l’ho visto quotidianamente l’impressione è stata un’altra. Tanto che ne abbiamo anche discusso, lui mi diceva che non era in forma, ma che sarebbe esploso appena sarebbe stato meglio".