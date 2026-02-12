Poker Napoli in amichevole, le avversarie dell'Italia in Nations League: le top news delle 22

Il tardo pomeriggio ci ha regalato il raggruppamento dell'Italia in Nations League, con l'urna di Bruxelles che ha riservato un terzetto di avversarie mica da ridere alla Nazionale azzurra guidata da Gennaro Gattuso. Sarà infatti sfida contro la Francia finalista sconfitta dell'ultima edizione, contro il Belgio e contro la Turchia, allenata dal selezionatore italiano Vincenzo Montella.

Di seguito tutti i raggruppamenti della prossima Nations League:

Lega A

Gruppo 1: Francia, Italia, Belgio, Turchia

Gruppo 2: Germania, Olanda, Serbia, Grecia

Gruppo 3: Spagna, Croazia, Inghilterra, Cechia

Gruppo 4: Portogallo, Danimarca, Norvegia, Galles

Lega B

Gruppo 1: Scozia, Svizzera, Slovenia, Macedonia del Nord

Gruppo 2: Ungheria, Ucraina, Georgia, Irlanda del Nord

Gruppo 3: Israele, Austria, Irlanda, Svezia

Gruppo 4: Polonia, Bosnia ed Erzegovina, Romania, Kosovo

Lega C

Gruppo 1: Albania, Finlandia, Bielorussia, San Marino

Gruppo 2: Montenegro, Armenia, Cipro, Lettonia o Gibilterra

Gruppo 3: Kazakistan, Slovacchia, Isole Faroe, Moldavia

Gruppo 4: Islanda, Bulgaria, Estonia, Lussemburgo o Malta

Lega D

Gruppo 1: Gibilterra o Lettonia, Malta o Lussemburgo, Andorra

Gruppo 2: Lituania, Azerbaigian, Liechtenstein

Arrivano a corredo anche le dichiarazioni di Leonardo Bonucci, collaboratore del commissario tecnico Gattuso: "È un girone difficile, andremo a giocare contro tre delle migliori nazionali al mondo, ricche di talento. Saranno delle grandi sfide, molto eccitanti, avremo degli stadi pieni di entusiasmo. L’obiettivo è quello di andare il più lontano possibile nella competizione".

Nel pomeriggio poi si è svolto anche un allenamento congiunto tra il Napoli e l'Ischia, formazione di Serie D. Vittoria per 4-0 della squadra di Conte, con doppietta di Lukaku. Assente Beukema, per via di sintomi influenzali.