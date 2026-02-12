Poker Napoli in amichevole, le avversarie dell'Italia in Nations League: le top news delle 22
Il tardo pomeriggio ci ha regalato il raggruppamento dell'Italia in Nations League, con l'urna di Bruxelles che ha riservato un terzetto di avversarie mica da ridere alla Nazionale azzurra guidata da Gennaro Gattuso. Sarà infatti sfida contro la Francia finalista sconfitta dell'ultima edizione, contro il Belgio e contro la Turchia, allenata dal selezionatore italiano Vincenzo Montella.
Di seguito tutti i raggruppamenti della prossima Nations League:
Lega A
Gruppo 1: Francia, Italia, Belgio, Turchia
Gruppo 2: Germania, Olanda, Serbia, Grecia
Gruppo 3: Spagna, Croazia, Inghilterra, Cechia
Gruppo 4: Portogallo, Danimarca, Norvegia, Galles
Lega B
Gruppo 1: Scozia, Svizzera, Slovenia, Macedonia del Nord
Gruppo 2: Ungheria, Ucraina, Georgia, Irlanda del Nord
Gruppo 3: Israele, Austria, Irlanda, Svezia
Gruppo 4: Polonia, Bosnia ed Erzegovina, Romania, Kosovo
Lega C
Gruppo 1: Albania, Finlandia, Bielorussia, San Marino
Gruppo 2: Montenegro, Armenia, Cipro, Lettonia o Gibilterra
Gruppo 3: Kazakistan, Slovacchia, Isole Faroe, Moldavia
Gruppo 4: Islanda, Bulgaria, Estonia, Lussemburgo o Malta
Lega D
Gruppo 1: Gibilterra o Lettonia, Malta o Lussemburgo, Andorra
Gruppo 2: Lituania, Azerbaigian, Liechtenstein
Arrivano a corredo anche le dichiarazioni di Leonardo Bonucci, collaboratore del commissario tecnico Gattuso: "È un girone difficile, andremo a giocare contro tre delle migliori nazionali al mondo, ricche di talento. Saranno delle grandi sfide, molto eccitanti, avremo degli stadi pieni di entusiasmo. L’obiettivo è quello di andare il più lontano possibile nella competizione".
Nel pomeriggio poi si è svolto anche un allenamento congiunto tra il Napoli e l'Ischia, formazione di Serie D. Vittoria per 4-0 della squadra di Conte, con doppietta di Lukaku. Assente Beukema, per via di sintomi influenzali.