Serie C, il programma delle ultime sette giornate della stagione regolare: date e orari
13ª GIORNATA DI RITORNO – 13-14-15-16 MARZO 2026
GIRONE A
ALBINOLEFFE GIANA ERMINIO Sabato Ore 20.30
ALCIONE MILANO UNION BRESCIA Venerdì Ore 20.30
CITTADELLA DOLOMITI BELLUNESI Domenica Ore 17.30
L.R. VICENZA INTER U23 Lunedì Ore 20.30 Diretta Rai Sport
LECCO NOVARA Domenica Ore 20.30
LUMEZZANE PRO PATRIA Domenica Ore 17.30
OSPITALETTO FRANCIACORTA TRENTO Sabato Ore 17.30
PERGOLETTESE ARZIGNANO VALCHIAMPO Sabato Ore 17.30
TRIESTINA PRO VERCELLI Domenica Ore 14.30
VIRTUS VERONA RENATE Domenica Ore 17.30
GIRONE B
AREZZO PERUGIA Domenica Ore 14.30
FORLÌ JUVENTUS NEXT GEN Domenica Ore 12.30
GUBBIO ASCOLI Domenica Ore 14.30
LIVORNO CARPI Sabato Ore 17.30
PINETO BRA Sabato Ore 14.30
PONTEDERA GUIDONIA MONTECELIO Sabato Ore 17.30
SAMBENEDETTESE CAMPOBASSO Sabato* Ore 20.30
TORRES RAVENNA Sabato Ore 14.30
VIS PESARO TERNANA Sabato Ore 17.30
RIPOSA: PIANESE
*Giorno gara disposto in ottemperanza alla comunicazione delle autorità competenti - concomitanza altro evento.
GIRONE C
AUDACE CERIGNOLA SORRENTO Domenica Ore 17.30
AZ PICERNO TRAPANI Domenica Ore 14.30
BENEVENTO FOGGIA Domenica Ore 14.30
CASARANO COSENZA Sabato Ore 14.30
CASERTANA MONOPOLI Domenica Ore 17.30
CROTONE SALERNITANA Domenica Ore 12.30
GIUGLIANO ATALANTA U23 Sabato Ore 14.30
LATINA SIRACUSA Sabato Ore 14.30
POTENZA CAVESE Sabato Ore 14.30
TEAM ALTAMURA CATANIA Domenica Ore 14.30
14ª GIORNATA DI RITORNO – 20-21-22-23 MARZO 2026
GIRONE A
ARZIGNANO VALCHIAMPO CITTADELLA Domenica Ore 17.30
GIANA ERMINIO PERGOLETTESE Sabato Ore 14.30
INTER U23 DOLOMITI BELLUNESI Domenica Ore 17.30
NOVARA ALCIONE MILANO Domenica Ore 14.30
PRO PATRIA LECCO Domenica Ore 12.30
PRO VERCELLI LUMEZZANE Sabato Ore 17.30
RENATE L.R. VICENZA Sabato Ore 17.30
TRENTO TRIESTINA Venerdì Ore 20.30
UNION BRESCIA OSPITALETTO FRANCIACORTA Sabato Ore 14.30
VIRTUS VERONA ALBINOLEFFE Venerdì Ore 20.30
GIRONE B
BRA AREZZO Venerdì Ore 20.30
CAMPOBASSO FORLÌ Sabato Ore 17.30
CARPI PINETO Sabato Ore 17.30
GUIDONIA MONTECELIO VIS PESARO Sabato Ore 14.30
JUVENTUS NEXT GEN GUBBIO Sabato Ore 14.30
PERUGIA TORRES Venerdì* Ore 20.30
PIANESE PONTEDERA Sabato Ore 14.30
RAVENNA LIVORNO Sabato Ore 17.30
TERNANA SAMBENEDETTESE Venerdì Ore 20.30
RIPOSA: ASCOLI
*Giorno gara disposto in ottemperanza alla comunicazione delle autorità competenti - concomitanza altro evento.
GIRONE C
ATALANTA U23 CASERTANA Sabato Ore 14.30
AUDACE CERIGNOLA GIUGLIANO Domenica Ore 14.30
CATANIA CASARANO Lunedì Ore 20.30 Diretta Rai Sport
CAVESE FOGGIA Domenica Ore 12.30
COSENZA LATINA Domenica Ore 14.30
MONOPOLI BENEVENTO Lunedì Ore 20.30
SALERNITANA TEAM ALTAMURA Lunedì Ore 20.30
SIRACUSA AZ PICERNO Domenica Ore 14.30
SORRENTO CROTONE Domenica Ore 14.30
TRAPANI POTENZA Domenica Ore 14.30
15ª GIORNATA DI RITORNO – 28-29- 30 MARZO 2026
GIRONE A
ALCIONE MILANO PRO VERCELLI Sabato Ore 17.30
CITTADELLA LECCO Domenica Ore 17.30
DOLOMITI BELLUNESI ARZIGNANO VALCHIAMPO Sabato Ore 17.30
INTER U23 TRENTO Domenica Ore 12.30
L.R. VICENZA UNION BRESCIA Domenica Ore 14.30
LUMEZZANE ALBINOLEFFE Sabato Ore 14.30
OSPITALETTO FRANCIACORTA GIANA ERMINIO Sabato Ore 14.30
PERGOLETTESE PRO PATRIA Sabato Ore 17.30
RENATE NOVARA Sabato Ore 17.30
TRIESTINA VIRTUS VERONA Sabato Ore 17.30
GIRONE B
AREZZO ASCOLI Lunedì Ore 20.30 Diretta Rai Sport
CAMPOBASSO GUIDONIA MONTECELIO Domenica Ore 17.30
FORLÌ PIANESE Domenica Ore 17.30
GUBBIO RAVENNA Domenica Ore 20.30
JUVENTUS NEXT GEN TERNANA Domenica Ore 14.30
PINETO SAMBENEDETTESE Domenica Ore 20.30
PONTEDERA BRA Domenica Ore 14.30
TORRES LIVORNO Sabato Ore 14.30
VIS PESARO PERUGIA Domenica Ore 17.30
RIPOSA: CARPI
GIRONE C
ATALANTA U23 CAVESE Sabato Ore 14.30
AZ PICERNO MONOPOLI Domenica Ore 20.30
BENEVENTO COSENZA Domenica Ore 12.30
CASARANO GIUGLIANO Domenica Ore 17.30
CASERTANA SORRENTO Lunedì Ore 20.30
CROTONE AUDACE CERIGNOLA Domenica Ore 14.30
FOGGIA TRAPANI Domenica Ore 14.30
LATINA CATANIA Sabato Ore 14.30
POTENZA SALERNITANA Sabato Ore 14.30
TEAM ALTAMURA SIRACUSA Domenica Ore 14.30
16ª GIORNATA DI RITORNO – 3-4-6 APRILE 2026
GIRONE A
ALBINOLEFFE PERGOLETTESE Lunedì Ore 17.30
ARZIGNANO VALCHIAMPO RENATE Venerdì* Ore 20.30
GIANA ERMINIO DOLOMITI BELLUNESI Lunedì Ore 14.30
LECCO L.R. VICENZA Venerdì Ore 20.30
NOVARA LUMEZZANE Venerdì Ore 20.30
PRO PATRIA TRIESTINA Lunedì Ore 14.30
PRO VERCELLI INTER U23 Sabato Ore 14.30
TRENTO ALCIONE MILANO Sabato Ore 17.30
UNION BRESCIA CITTADELLA Venerdì Ore 20.30
VIRTUS VERONA OSPITALETTO FRANCIACORTA Lunedì Ore 17.30
*Giorno gara disposto in ottemperanza alla comunicazione delle autorità competenti - concomitanza altro evento.
GIRONE B
ASCOLI VIS PESARO Sabato Ore 20.30
BRA FORLÌ Sabato Ore 17.30
CARPI PONTEDERA Venerdì Ore 20.30
GUIDONIA MONTECELIO TERNANA Sabato Ore 17.30
LIVORNO GUBBIO Venerdì Ore 20.30
PERUGIA JUVENTUS NEXT GEN Sabato Ore 17.30
PIANESE CAMPOBASSO Sabato Ore 14.30
RAVENNA PINETO Sabato Ore 17.30
SAMBENEDETTESE AREZZO Sabato Ore 14.30
RIPOSA: TORRES
GIRONE C
AUDACE CERIGNOLA LATINA Lunedì Ore 14.30
CASARANO POTENZA Lunedì Ore 14.30
CATANIA AZ PICERNO Lunedì Ore 14.30
CAVESE CASERTANA Sabato Ore 20.30
COSENZA FOGGIA Sabato Ore 14.30
GIUGLIANO CROTONE Lunedì Ore 12.30
MONOPOLI TRAPANI Sabato Ore 14.30
SALERNITANA BENEVENTO Lunedì Ore 14.30 Diretta Rai Sport
SIRACUSA ATALANTA U23 Sabato Ore 14.30
SORRENTO TEAM ALTAMURA Lunedì Ore 12.30
17ª GIORNATA DI RITORNO – 10-11-12-13 APRILE 2026
GIRONE A
ALCIONE MILANO LECCO Venerdì Ore 20.30
CITTADELLA TRENTO Domenica Ore 17.30
DOLOMITI BELLUNESI PRO PATRIA Lunedì* Ore 20.30
INTER U23 ARZIGNANO VALCHIAMPO Domenica Ore 20.30
L.R. VICENZA NOVARA Sabato Ore 17.30
LUMEZZANE UNION BRESCIA Sabato Ore 14.30
OSPITALETTO FRANCIACORTA ALBINOLEFFE Domenica Ore 17.30
PERGOLETTESE VIRTUS VERONA Sabato Ore 14.30
RENATE PRO VERCELLI Lunedì Ore 20.30
TRIESTINA GIANA ERMINIO Sabato Ore 14.30
*Giorno gara disposto in ottemperanza alla comunicazione delle autorità competenti - concomitanza altro evento.
GIRONE B
AREZZO LIVORNO Domenica Ore 17.30
CAMPOBASSO BRA Sabato Ore 14.30
FORLÌ ASCOLI Sabato Ore 17.30
GUBBIO PIANESE Sabato Ore 14.30
JUVENTUS NEXT GEN GUIDONIA MONTECELIO Domenica Ore 12.30
PINETO TORRES Sabato Ore 14.30
PONTEDERA RAVENNA Domenica Ore 17.30
TERNANA PERUGIA Domenica Ore 12.30
VIS PESARO CARPI Domenica Ore 17.30
RIPOSA: SAMBENEDETTESE
GIRONE C
ATALANTA U23 MONOPOLI Domenica Ore 14.30
AZ PICERNO COSENZA Lunedì Ore 20.30
BENEVENTO CAVESE Lunedì Ore 20.30
CASERTANA AUDACE CERIGNOLA Domenica Ore 14.30
CROTONE CATANIA Lunedì Ore 20.30 Diretta Rai Sport
FOGGIA SIRACUSA Domenica Ore 14.30
LATINA CASARANO Domenica Ore 14.30
POTENZA SORRENTO Domenica Ore 20.30
TEAM ALTAMURA GIUGLIANO Domenica Ore 14.30
TRAPANI SALERNITANA Domenica Ore 14.30
18ª GIORNATA DI RITORNO – 18-19 APRILE 2026
GIRONE A
ALBINOLEFFE TRIESTINA Domenica Ore 14.30
GIANA ERMINIO INTER U23 Domenica Ore 14.30
L.R. VICENZA PERGOLETTESE Domenica Ore 14.30
LECCO LUMEZZANE Domenica Ore 14.30
NOVARA CITTADELLA Domenica Ore 14.30
PRO PATRIA ARZIGNANO VALCHIAMPO Domenica Ore 14.30
PRO VERCELLI OSPITALETTO FRANCIACORTA Domenica Ore 14.30
TRENTO RENATE Domenica Ore 14.30
UNION BRESCIA DOLOMITI BELLUNESI Domenica Ore 14.30
VIRTUS VERONA ALCIONE MILANO Domenica Ore 14.30
GIRONE B
ASCOLI GUIDONIA MONTECELIO Sabato Ore 20.30
BRA TERNANA Sabato Ore 20.30
CARPI FORLÌ Sabato Ore 20.30
PERUGIA CAMPOBASSO Sabato Ore 20.30
PIANESE JUVENTUS NEXT GEN Sabato Ore 20.30
PINETO AREZZO Sabato Ore 20.30
RAVENNA VIS PESARO Sabato Ore 20.30
SAMBENEDETTESE PONTEDERA Sabato Ore 20.30
TORRES GUBBIO Sabato Ore 20.30
RIPOSA: LIVORNO
GIRONE C
AUDACE CERIGNOLA TEAM ALTAMURA Domenica Ore 20.30
CASARANO CROTONE Domenica Ore 20.30
CATANIA POTENZA Domenica Ore 20.30
COSENZA TRAPANI Domenica Ore 20.30
GIUGLIANO BENEVENTO Domenica Ore 20.30
LATINA CASERTANA Domenica Ore 20.30
MONOPOLI FOGGIA Domenica Ore 20.30
SALERNITANA AZ PICERNO Domenica Ore 20.30
SIRACUSA CAVESE Domenica Ore 20.30
SORRENTO ATALANTA U23 Domenica Ore 20.30
19ª GIORNATA DI RITORNO – 25-26 APRILE 2026
GIRONE A
ALCIONE MILANO ALBINOLEFFE Sabato Ore 20.30
ARZIGNANO VALCHIAMPO PRO VERCELLI Sabato Ore 20.30
CITTADELLA GIANA ERMINIO Sabato Ore 20.30
DOLOMITI BELLUNESI TRENTO Sabato Ore 20.30
INTER U23 UNION BRESCIA Sabato Ore 20.30
LUMEZZANE VIRTUS VERONA Sabato Ore 20.30
OSPITALETTO FRANCIACORTA NOVARA Sabato Ore 20.30
PERGOLETTESE LECCO Sabato Ore 20.30
RENATE PRO PATRIA Sabato Ore 20.30
TRIESTINA L.R. VICENZA Sabato Ore 20.30
GIRONE B
AREZZO TORRES Domenica Ore 14.30
CAMPOBASSO ASCOLI Domenica Ore 14.30
FORLÌ PERUGIA Domenica Ore 14.30
GUBBIO PINETO Domenica Ore 14.30
GUIDONIA MONTECELIO CARPI Domenica Ore 14.30
JUVENTUS NEXT GEN BRA Domenica Ore 14.30
PONTEDERA LIVORNO Domenica Ore 14.30
TERNANA PIANESE Domenica Ore 14.30
VIS PESARO SAMBENEDETTESE Domenica Ore 14.30
RIPOSA: RAVENNA
GIRONE C
ATALANTA U23 CATANIA Domenica Ore 18.00
AZ PICERNO SORRENTO Domenica Ore 18.00
BENEVENTO AUDACE CERIGNOLA Domenica Ore 18.00
CASERTANA GIUGLIANO Domenica Ore 18.00
CAVESE COSENZA Domenica Ore 18.00
CROTONE LATINA Domenica Ore 18.00
FOGGIA SALERNITANA Domenica Ore 18.00
POTENZA MONOPOLI Domenica Ore 18.00
TEAM ALTAMURA CASARANO Domenica Ore 18.00
TRAPANI SIRACUSA Domenica Ore 18.00