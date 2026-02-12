Giordano: "Tavares tra i terzini più forti in circolazione. Maldini? Da centravanti fa fatica"

Bruno Giordano, grande ex attaccante della Lazio, è intervenuto ai microfoni di Radio Laziale per parlare della fascia sinistra dei biancocelesti: "Il livello di Pellegrini è quello, sai quello che ti dà. Pensavo facesse una carriera importante. Ieri aveva un avversario come Orsolini e quindi serviva lui, forse con Bernardeschi avrebbe giocato Tavares. Credo che la gestione sia stata giusta. Nuno Tavares è uno dei terzini più forti d'Europa se sta in condizione. Non si può discutere".

Maldini come le è sembrato?

"Ha fatto un paio di cose buone, ma più lo vedo e più convinco che faccia fatica a giocare in quel ruolo. Viene meno alle sue caratteristiche. Sarri secondo me ha gestito bene la partita, forse avrei messo prima Tavares. Quando le squadre erano stanche e lunghe farlo entrare in campo avrebbe aiutato. Quando è uscito Pedro pensavo spostasse Maldini e mettesse Ratkov. Alla fine ha avuto ragione lui".

Noslin ha segnato un'altra volta.

"Non è un fenomeno, ma ieri non è stato fortunato, ha fatto un gol da opportunista seguendo bene l'azione. Secondo me crea delle preoccupazioni, gioca un calcio essenziale, fa dei bei cambi di gioco. Magari non è l'ideale per Sarri. L'esultanza? Non credo ce l'avesse con i tifosi".